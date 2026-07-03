تیم والیبال دختران ایران مغلوب ژاپن شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ امروز (جمعه دوازدهم تیر) با هشت دیدار در شهر ناخون راتچاسیما تایلند پیگیری شد.

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران که در گروه سوم این مسابقات قرار دارد، از ساعت ۶:۳۰ دقیقه به مصاف ژاپن رفت و سه بر صفر مغلوب حریف شد.

شاگردان اکرم قهرمانی در دو ست این دیدار رقابت بسیار نزدیکی با حریف داشتند و ۲۷ بر ۲۵ و ۲۶ بر ۲۴ مغلوب شدند و در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۶ نتیجه را واگذار کردند تا در مجموع سه بر صفر مغلوب شوند.

آیدا باقرنیا، ثنا نقی پور، النا همایونی راد، ملینا غفرانی، ستایش نصر اصفهانی، یکتا کثیری، عسل ولی پور و تارا شکی ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند. سانیا بحری سفیدی، حدیث ارفع رفیعی، ماریا محمدی، الینا لطفی‌نیا لداری، فاطمه همایون و سما یحیی پور دیگر بازیکنان ایران در این دیدار بودند.

سارا افتخارزاده به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (مشاور فنی)، اکرم قهرمانی (سرمربی)، سمیه خردمند و تهمینه درگذنی (مربیان)، سمیه جماد شرف (بدنساز)، مرضیه نوروزی (آنالیزور)، سیده سایه موسوی (فیزیوتراپ) و نازنین کمالوند(ماسور) تیم ملی نوجوانان دختر را در این مسابقات همراهی می‌کنند.

تیم‌های شرکت کننده در مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا فردا شنبه استراحت دارند و مراحل حذفی این رقابت‌ها از روز یکشنبه شروع می‌شود و تیم ملی نوجوانان دختر ایران که در مرحله مقدماتی نتیجه سه بازی خود را واگذار کرده است، برای کسب رتبه نهم تا شانزدهم به میدان می‌رود.