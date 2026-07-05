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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۶

والیبال قهرمانی آسیا - تایلند

نخستین پیروزی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر برابر استرالیا

نخستین پیروزی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر برابر استرالیا

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران در چهارمین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا به نخستین پیروزی خود دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین روز مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ امروز (یکشنبه چهاردهم تیر) با هشت دیدار در شهر ناخون راتچاسیما تایلند پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران از ساعت ۶:۳۰ دقیقه به مصاف استرالیا رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد تا به نخستین برد خود در این رقابت‌ها دست یابد.

شاگردان اکرم قهرمانی در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ مغلوب شدند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا در مجموع سه بر یک فاتح این میدان شوند.

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران فردا (دوشنبه پانزدهم تیر) برای کسب رتبه‌های نهم تا دوازدهم به میدان می‌رود.

کد مطلب 6879687
سیده فرزانه شریفی

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