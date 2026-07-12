تشکیل پرونده ۱۱۰ میلیارد ریالی برای سه واحد متخلف در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای بررسی و صحت‌سنجی انبارها، سه واحد اقتصادی که اقدام به نگهداری کالاهای مشمول و غیرمشمول در انبارهای ثبت‌نشده در سامانه جامع انبارها کرده بودند، شناسایی شدند.

وی افزود: پس از کشف تخلف و انجام مراحل قانونی، پرونده این واحدها به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت ثبت کالاها در سامانه‌های مربوطه بیان کرد: تمامی فعالان اقتصادی اعم از واحدهای صنفی و غیرصنفی، تجار و بازرگانان که نسبت به خرید و نگهداری کالا اقدام می‌کنند، موظفند کالاهای خود را در انبارهای رسمی ثبت‌شده در سامانه جامع انبارها نگهداری کنند.

تهوری ادامه داد: همچنین ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع تجارت الزامی است و هرگونه تخلف در این زمینه مطابق قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، بازرسی‌ها با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و با متخلفان بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد شد.