قیام تاریخی سیستان؛ الگوی جاودانه‌ خونخواهی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر علی راشکی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید و یادمان نخستین قیام مردم سیستان به خونخواهی امام حسین(ع)، با تبیین پیشینه درخشان این خطه در دفاع از ولایت، اظهار کرد: مردم سیستان از همان آغاز ورود اسلام در سال ۳۴ هجری، همواره محب اهل‌بیت(ع) بوده‌اند و در تاریخ، پیشگامی خود را در خونخواهی شهدای کربلا ثبت کرده‌اند.

امام جمعه زهک با اشاره به تقارن زمانی مراسم گرامیداشت رهبر شهید با سالروز نخستین قیام مردم سیستان (۲۵ محرم)، افزود: تشییع باشکوه رهبر شهید که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود، پیامی روشن برای دشمنان داشت؛ مبنی بر اینکه پیوند میان امت و امامت ناگسستنی است. مردم با حضور میلیونی خود در تهران، قم، عراق و مشهد، ضمن بیعت مجدد با امام جدید جامعه، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر تداوم راه مقاومت تأکید کردند.

عزاداری مردم ایران از جنس حماسی است

وی با تأکید بر اینکه عزاداری‌های ملت ایران «حماسی» است، نه از سر استیصال، تصریح کرد: وقتی شعار «یالثارات‌الحسین» یا «یالثارات‌الخامنه‌ای» را سر می‌دهیم، به معنای انتقام صرف از قاتلان نیست؛ بلکه به معنای مبارزه با تفکر ظالمانه و استکباری است که «امام‌کشی» را باب کرده است. این مبارزه تا نابودی کامل رژیم‌های استکباری و حامیان‌شان ادامه دارد.

حجت‌الاسلام راشکی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقد استانداردهای دوگانه جوامع بین‌المللی پرداخت و گفت: سکوت غرب در برابر جنایاتی نظیر بمباران مدرسه «میناب» که منجر به شهادت کودکان بی‌گناه شد، نشان‌دهنده ماهیت پوشالی قوانین بین‌المللی است.

وی خطاب به مسئولان تأکید کرد: مردمی که این‌چنین پای کار نظام و آرمان‌ها ایستاده‌اند، سزاوار بهترین خدمت‌رسانی هستند. امروز وظیفه مسئولان سنگین‌تر از همیشه است و باید با تمام وجود برای رفع مشکلات این ملت بزرگ تلاش کنند.

امام جمعه زهک در پایان با تأکید بر قدرت «ایمان» به عنوان سلاح اصلی جمهوری اسلامی در برابر قدرت‌های نظامی استکباری، خاطرنشان کرد: ما به قله‌های پیشرفت نزدیک شده‌ایم و با تکیه بر این ایمان و وحدت کلمه، نظم نوین جهانی را به نفع مستضعفان و با محوریت ایران اسلامی تغییر خواهیم داد.