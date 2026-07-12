طوفان سیستان ۱۶۶۵ نفر را روانه مراکز درمانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهدادی اظهار کرد: از مجموع یک‌هزار و ۶۶۵ مراجعه ثبت شده، ۱۶۲ نفر به دلیل شدت علائم در مراکز درمانی بستری و هزار و ۵۰۳ نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی به صورت سرپایی ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل افزود: بیشترین مراجعات مربوط به بیماران دارای مشکلات تنفسی بوده به گونه‌ای که ۸۳۸ نفر با عوارض تنفسی ناشی از گرد و غبار به مراکز درمانی مراجعه کردند. همچنین ۴۶۷ نفر با مشکلات قلبی و عروقی، ۲۴۴ نفر به دلیل عوارض چشمی و ۷۴ نفر نیز بر اثر حوادث ترافیکی ناشی از کاهش میدان دید در زمان وقوع طوفان تحت درمان قرار گرفتند.

وی با اشاره به تداوم وزش بادهای شدید و وقوع ریزگردها در منطقه سیستان، از شهروندان خواست توصیه‌های بهداشتی را برای کاهش اثرات این پدیده جدی بگیرند.

وی توصیه کرد: افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای از جمله بیماران مبتلا به آسم، آلرژی، بیماری‌های مزمن ریوی و قلبی و عروقی، همچنین کودکان، سالمندان و جانبازان شیمیایی باید تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند و در معرض هوای آلوده قرار نگیرند.

شهدادی ادامه داد: بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای باید داروهای خود را مطابق تجویز پزشک مصرف کنند و در صورت بروز یا تشدید علائم تنفسی، بدون تأخیر به مراکز درمانی مراجعه کنند.