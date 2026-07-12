به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران یا ISQI نهادی است مستقل و بی طرف که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، کیفیت خودروهای تولید داخل و تجربه مشتریان از خرید و استفاده از خودرو را به صورت مستمر ارزیابی میکند. این ارزیابی تنها به کیفیت فنی خودرو محدود نیست و شاخصهایی مانند رضایت از ثبتنام، تحویل خودرو، خدمات پس از فروش، سلامت خودرو و تعداد ایرادهای گزارششده در ماههای نخست استفاده را نیز در بر میگیرد.
یکی از مهمترین شاخصهای این گزارش، CSAT کیفیت محصول است؛ شاخصی که میزان رضایت مشتریان از کیفیت اولیه خودرو در سه ماه نخست مالکیت را اندازهگیری میکند. بر اساس گزارش ISQI، این شاخص در ایرانخودرو با رشد ۳.۱ درصدی به ۷۳.۵ درصد رسیده است. به زبان ساده، این عدد نشان میدهد سهم بیشتری از مشتریان، کیفیت اولیه خودروی تحویلی را رضایتبخش ارزیابی کردهاند.
این گزارش همچنین از بهبود تجربه مشتری در فرآیند خرید خودرو حکایت دارد. رضایت از فرآیند ثبتنام با رشد ۱۴.۹ درصدی به ۷۷ درصد، رضایت از تحویل خودرو با افزایش ۷ درصدی به ۸۳ درصد و رضایت از خدمات پس از فروش با رشد ۳.۱ درصدی به ۷۹.۸ درصد رسیده است. بررسیهای فصلی ISQI نیز نشان میدهد ایرانخودرو در هر سه شاخص، عملکردی بالاتر از متوسط صنعت خودرو ثبت کرده است.
یکی دیگر از شاخصهای مهم این گزارش، سلامت خودرو است؛ معیاری که درصد خودروهای بدون ایراد در ۷۲ ساعت نخست پس از تحویل به مشتری را نشان میدهد. این شاخص در پایان سال ۱۴۰۴ به ۹۸.۳ درصد رسیده که نسبت به ابتدای دوره ارزیابی، بهبود داشته است. این موضوع به معنای آن است که تعداد بیشتری از خودروهای تحویلی، بدون بروز مشکل اولیه در اختیار مشتری قرار گرفتهاند.
در کنار شاخصهای رسمی وزارت صمت، گزارش به بهبود برخی شاخصهای داخلی ایرانخودرو نیز اشاره میکند. کاهش ۴۱ درصدی مراجعات مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش (R۱۰۰)، کاهش ۵۰ درصدی تعداد قطعات تعویضی (C۱۰۰)، کاهش ۴۲ درصدی شکایات ثبتشده در نهادهای نظارتی، کاهش ۸۱ درصدی تعهدات معوق فروش و همچنین کاهش خودروهای متوقف و متوقع در شبکه خدمات، از مهمترین تغییرات نسبت به سال ۱۴۰۳ عنوان شده است.
از نگاه مصرفکننده، این شاخصها زمانی اهمیت پیدا میکنند که به تجربه واقعی مالک خودرو تبدیل شوند؛ یعنی احتمال کمتری برای مراجعه به تعمیرگاه در ماههای نخست، کاهش نیاز به تعویض قطعات، تحویل منظمتر خودرو، رسیدگی سریعتر در خدمات پس از فروش و در نهایت صرف زمان و هزینه کمتر برای رفع ایرادهای اولیه.
گزارش ISQI بخشی از این نتایج را حاصل اجرای برنامههای کیفی ایرانخودرو میداند؛ برنامههایی مانند افزایش سطح گارانتی محصولات جدید تا ۱۰۰ هزار کیلومتر، اجرای فراخوان گسترده بازدید سیستم بخاری، تشدید کنترل کیفیت قطعات ورودی، سرمایهگذاری برای تولید قطعات کلیدی، رفع بیش از ۶۰ ایراد مزمن محصولات و توسعه محصولات جدید.
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