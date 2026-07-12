به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فرشچی موحد، رئیس مرکز ملی فرش ایران، با اشاره به مشکلات و چالشهای موجود در صنعت فرش دستباف اظهار کرد: فرش ایرانی نخستین کالای ایرانی بود که هدف تحریمهای خارجی قرار گرفت و این موضوع نشاندهنده اهمیت اقتصادی و فرهنگی آن برای کشور است.
بر اساس اعلام اتاق ایران، وی، فرش دستباف را یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در حالی که ایجاد هر فرصت شغلی در برخی بخشهای صنعتی به سرمایهگذاریهای چندین میلیارد تومانی نیاز دارد، در حوزه فرش دستباف میتوان با هزینهای به مراتب کمتر، اشتغال پایدار و ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کرد. تمامی زنجیره تولید این محصول در داخل کشور شکل میگیرد و ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات غیرنفتی دارد.
موحد با بیان اینکه فرش دستباف «پرچم دوم ایران» محسوب میشود، اظهار کرد: فرش ایرانی در جهان با نام ایران شناخته میشود و بخش مهمی از هویت فرهنگی و اقتصادی کشور را نمایندگی میکند.
وی با اشاره به کاهش صادرات فرش طی سالهای اخیر گفت: بخشی از این کاهش ناشی از تحریمهای خارجی بوده است. پیش از اعمال محدودیتها، حدود ۴۶ درصد صادرات فرش ایران راهی بازار آمریکا میشد.
رئیس مرکز ملی فرش ایران، برخی مقررات و محدودیتهای داخلی را نیز مانع توسعه صادرات دانست و افزود: در کنار تحریمهای خارجی، با پدیدهای مواجه هستیم که میتوان از آن به عنوان «تحریم داخلی» یاد کرد؛ مجموعهای از قوانین و مقررات زائد که باید شناسایی و اصلاح شوند. موضوعاتی از جمله تعهد ارزی صادرات فرش، تسهیل ورود فرشهای مرمتی و تأمین تسهیلات مالی در دستور کار قرار گرفته است.
فرشچی موحد در پایان با تاکید بر ضرورت همافزایی میان فعالان این صنعت گفت: تبادل تجربهها، شناسایی موانع و اتخاذ تصمیمهای مشترک میتواند زمینه بازگشت تدریجی فرش دستباف ایران به جایگاه تاریخی خود در بازارهای جهانی را فراهم کند. کاهش تقاضا و صادرات فرش دستباف تنها به ایران محدود نیست، اما با برنامهریزی و رفع موانع موجود میتوان مسیر احیای این صنعت راهبردی را هموار کرد.
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