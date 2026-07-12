باشگاه های بوکس در استان زنجان افزایش می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام محمدی پور با اشاره به آمار یک هزار و ۳۹۷ ورزشکار سازمانیافته بوکس استان، اظهار داشت: هر چند این میزان آمار قابلقبول ارزیابی شده، اما تأکید ویژه بر گسترش فعالیتها در شهرستانهای کمبرخوردار یا دارای مدیریت غیرفعال داریم.
محمدی پور به هدفگذاری صورت گرفته و ضرورت تدوین یک نقشه راه مشخص برای تعیین جایگاه بوکس استان در سطح ملی، آسیایی و جهانی بهعنوان یک نیاز اساسی تاکید کرد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان با نقد عملکرد در حوزه المپیاد و مسابقات، نسبت به کیفیت برگزاری المپیادهای گذشته و نحوه اعزام ورزشکاران ابراز نارضایتی کرد و گفت: بروز این مساله ناشی از ضعف میزبانی و برنامهریزی بوده است.
محمدی پور لزوم همافزایی با پیشکسوتان و صاحبان تجربه در این رشته را یادآور شد و افزود: استراتژیهای نوین فدراسیون برای دستیابی به موفقیتهای کلان تعریف شده است،
مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان افزود: تدوین یک برنامه عملیاتی برای المپیاد پیشرو در شهریور سال جاری جهت جلوگیری از تکرار کمکاریهای گذشته و بهرهگیری از ظرفیتهای وزارت ورزش پیشنهاد می شود.
وی با تاکید بر لزوم توجه و تمرکز ویژه بر ردههای خردسالان با توجه به برنامههای جدید فدراسیون تاکید کرد و اظهار داشت:موفقیتهای کسبشده در ردههای امید، جوانان و نوجوانان و کسب رتبه دوم کشوری نشانگر ظرفیت های موجود است که تداوم این روند برای تأمین پشتوانه تیم بزرگسالان ضرورت دارد.
محمدی پور با اشاره به میزبانی و توسعه زیرساختها خاطر نشان کرد: استان برای میزبانی مسابقات ملی و بینالمللی اعلام آمادگی کرده و قول حمایت استانداری و جذب حامیان مالی را داده است.
مدیر کل ورزش و جوانان زنجان گفت: با توجه به وجود ۱۷ باشگاه فعال بوکس در استان، هدفگذاری برای افزایش این تعداد به حداقل ۲۰ باشگاه و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و شهرداریها برای کاهش بار مالی فدراسیون مورد تاکید است.
وی با اشاره به پیشرو بودن استان در بوکس بانوان، از فدراسیون خواست: نگاه ویژهای به توسعه بوکس این قشر داشته باشد، چرا که پیشبینی میشود این بخش در آینده از ظرفیتهای آقایان نیز فراتر رود.
محمدی پور با تأکید بر استفاده از ظرفیت داوران ارشد ملی برای ارتقای سطح فنی و برگزاری دورههای آموزشی، افزود: رؤسای شهرستانها به جای تکیه صرف به اعتبارات دولتی به دنبال جذب منابع داخلی، کمکهای شوراها و شهرداریها باشند.
وی با بیان اینکه به ازای هر مبلغی که هیات بوکس استان به شهرستانها کمک کند، اداره کل پنج برابر آن را اختصاص خواهد داد، اظهار داشت: این استراتژی با هدف ایجاد انگیزه و تحرک در بدنه مدیریتی شهرستانها طراحی شده است.
مدیر کل ورزش و جوانان زنجان، ضمن اشاره به ابلاغ آییننامه جدید باشگاههای اختصاصی بر اهمیت این سند در رشد و توسعه بوکس استان تأکید کرد و یادآور شد: تلاش همگانی، برنامهمحوری و استفاده از تمامی ظرفیتهای انسانی و مالی برای ارتقای جایگاه رشته المپیکی بوکس در استان ضرورت دارد و باید به آن توجه کرد.
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