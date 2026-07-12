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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

توقیف ۱۵ تن نهاده دامی غیرقابل مصرف در کاشان

توقیف ۱۵ تن نهاده دامی غیرقابل مصرف در کاشان

کاشان - رئیس شبکه دامپزشکی کاشان از توقیف ۱۵ تن نهاده دامی غیرمصرف در این شهرستان خبر داد.

سیامک رضوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس گزارش واصله مبنی بر تخیله ۱۵ هزار کیلوگرم نهاده سویا از کامیون حمل کود مرغی در یک واحد مرغداری، بررسی موضوع در دستور کار این شبکه قرار گرفت.

وی ابراز کرد: طبق اعلام نظر کارشناس این شبکه، غیرقابل مصرف بودن خوراک طیور محرز گردیده و براساس دستور مقام محترم قضایی محموله از چرخه مصرف خوراک طیور خارج و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشان تصریح کرد: حمل تمامی فرآورده های خام دامی و خوراک دام باید با رعایت کلیه شرایط و ضوابط قرنطینه ای و بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور انجام گیرد تا از مخاطرات بهداشتی جلوگیری و از سلامت و امنیت غذایی صیانت شود.

کد مطلب 6886045

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