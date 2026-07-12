به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ نشست خبری دومین نمایشگاه صنعت دام و طیور با شعار صادرات مرغ و تلیسه در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

محمد مسعودی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های کارخانجات دام، طیور و آبزیان در این نشست، گفت: نمایشگاه صنعت دام و طیور از دو جهت دارای اهمیت است؛ در درجه اول اینکه ما در حال حاضر بعد از دو جنگ تحمیلی اخیر نخستین نمایشگاهی است که در حوزه امنیت غذایی در حال برگزاری است.

وی افزود: بنابراین، معتقدم پس از دوران جنگ به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های امنیت غذایی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود؛ ضمن اینکه نقطه اتکایی برای امنیت غذایی پایدار کشور است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه می‌تواند نقطه حرکتی برای بازار فروش تولیدکنندگان باشد.

این مسئول صنفی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی و شرایط جنگی کشور، خوشبختانه در تامین نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور تا ۴ ماه خوراک در انبارهای کشور موجود است و نگرانی در این حوزه وجود ندارد