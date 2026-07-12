علی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان روز ۲۱ تیرماه، ۲ هزار و ۹۴۲ نفر از زائران خراسان شمالی برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۲ هزار و ۴۱۸ نفر مرز مهران، ۲۲ نفر مرز خسروی و سه نفر سایر مرزها را برای خروج از کشور انتخاب کرده‌اند.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی با اشاره به ترکیب ثبت‌نام‌کنندگان گفت: تاکنون یک‌هزار و ۷۶۶ نفر مرد و یک‌هزار و ۱۷۶ نفر زن در سامانه سماح نام‌نویسی کرده‌اند.

کاظمی درباره شیوه سفر زائران نیز بیان کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، یک‌هزار و ۷۶۲ نفر با خودروی شخصی، ۸۹۰ نفر با اتوبوس، ۲۰۰ نفر با قطار، ۲۴ نفر با هواپیما، ۵۰ نفر با تاکسی و ۱۵ نفر با مینی‌بوس به سفر اربعین اعزام خواهند شد.

وی از متقاضیان خواست ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا برنامه‌ریزی و ارائه خدمات به زائران با سهولت بیشتری انجام شود.