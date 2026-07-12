زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ از ساعت ٩ صـبح ۱۰ مرداد تا ساعت ١٣ ظهر ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می شود.

آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ در نوبت عصر پنجشنبه ۷ آبان ماه و نوبت صبح و عصر جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

به داوطلبان توصیه می شود قبل از پرداخت هزینه و ثبت نام، کلیه مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام مطالعه شده و سپس ثبت نام انجام شود. بدیهی است مبلغ واریز شده قابل مسترد نخواهد شد.

ثبت نام فقط در زمان اعلامی (۱۰ تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۵) صورت می پذیرد و با توجه به عدم پیش بینی تمدید ثبت نام توصیه می شود در مدت تعیین شده ثبت نام انجام شود. در صورتیکه براساس صلاحدید مراجع ذیربط، مقرر شود تمدید ثبت نام انجام شود مطابق با مصوبه هیئت وزیران، هزینه ثبت نام متاخرین متفاوت از این مرحله خواهد بود.

در صورت هرگونه تغییر یا موارد جدید، فقط از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir اطلاع رسانی می شود و داوطلبان موظف هستند هر هفته این سامانه را جهت اطلاع از آخرین اخبار مشاهده کنند.