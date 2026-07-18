به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون کارشناسی به پزشکی سال ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۰ شهریور تا ساعت ۱۳ بعداز ظهر روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی خواهد بود.

آزمون کارشناسی به پزشکی سال ۱۴۰۵ روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

به داوطلبان توصیه می شود قبل از پرداخت هزینه ثبت نام، کلیه مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام را مطالعه و بعد از آن اقدام به ثبت نام کنند. مبلغ واریز شده، قابل استرداد نیست.

ثبت نام تنها در زمان ۱۰ تا ۱۶ شهریور صورت می پذیرد و با توجه به عدم پیش بینی تمدید ثبت نام، اکیداً توصیه می شود در مدت تعیین شده ثبت نام انجام شود. در صورتی که بر اساس صلاحدید مراجع ذیربط، مقرر شود تمدید ثبت نام انجام شود؛ مطابق با مصوبه هیئت وزیران، هزینه ثبت نام متاخرین متفاوت از این مرحله خواهد بود.

در صورت هرگونه تغییر یا موارد جدید، فقط از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir بخش آزمون لیسانس به پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد. لذا داوطلبان موظف هستند هر هفته این سامانه را جهت اطلاع از آخرین اخبار، مشاهده کنند.