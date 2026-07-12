به گزارش مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی وضعیت تردد شترها و خطرات احتمالی برخورد قطار با این دام‌ها با حضور مدیرکل راه‌آهن شمال شرق (۱) در محل فرمانداری سمنان، اظهار کرد: همکاری همه دستگاه‌های مسئول برای کاهش مخاطرات ناشی از تردد شترها در حریم خطوط ریلی مورد تأکید است.

وی با اشاره به تأکید استاندار سمنان بر پیشگیری از حوادث ریلی توصیه کرد: ضروری که با هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود شترها به محدوده خطوط راه‌آهن و کاهش خطرات احتمالی انجام شود.

فرماندار سمنان با تأکید بر تعیین حریم‌های ریلی و مسیرهای تردد شترها ادامه داد: پس از بازدیدهای میدانی کارشناسان دستگاه‌های متولی، وضعیت این حریم‌ها بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

صمیمیان یادآور شد: بر اساس گزارش کارشناسی، تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای اقدامات پیشگیرانه از سوی فرمانداری پیگیری می‌شود.

وی همچنین بر افزایش نظارت دستگاه‌های مسئول بر عملکرد ساربانان و اتحادیه شترداران تأکید کرد و افزود: رعایت ضوابط نگهداری و جابه‌جایی دام‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: نصب پلاک برای دام‌ها، همراهی شترها توسط ساربان و جلوگیری از تردد بدون کنترل آن‌ها در محدوده‌های پرخطر، از مسئولیت‌های صاحبان دام است و رعایت این موارد می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث ریلی داشته باشد.