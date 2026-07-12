به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، حملات و نقض مکرر توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین این حملات، دست‌کم ۸ فلسطینی به شهادت رسیدند.

بر اساس گزارش منابع فلسطینی، یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی چادر آوارگان فلسطینی در اردوگاه القادسیه در غرب شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار داد که در نتیجه آن یک فلسطینی به شهادت رسید و چند نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین در حمله یک پهپاد دیگر به یک کارگاه آهنگری در خیابان الصناعه در جنوب غرب شهر غزه، چهار فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی دیگر زخمی شدند.

در مرکز نوار غزه نیز دختربچه‌ای به نام «تالا جمعه محمد ابومطر» بر اثر شدت جراحات ناشی از تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق اردوگاه البریج به شهادت رسید.

منابع فلسطینی همچنین از شهادت «محمود محمد مصلح» بر اثر جراحات ناشی از تیراندازی نظامیان صهیونیست در شرق اردوگاه البریج و نیز شهادت «محمد ماجد ابوسنیده» بر اثر جراحات ناشی از حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به منطقه السطر غربی در شمال خان‌یونس خبر دادند.

در حمله دیگری نیز یک پهپاد رژیم صهیونیستی منطقه غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد که بر اثر آن چهار فلسطینی زخمی شدند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس تاکنون، در نتیجه نقض مکرر این توافق از سوی رژیم صهیونیستی، یک‌هزار و ۱۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده و سه‌هزار و ۵۴۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.