۵۰۰ مگاوات برق تضمینی برای حمایت از صنایع همچنان قابل خرید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به سیاست‌های وزارت نیرو در مدیریت بهینه مصرف و پشتیبانی از صنایع انرژی‌بر اظهار داشت: در پی طرح موضوع از سوی وزیر محترم نیرو و در راستای دستور ریاست محترم جمهوری برای حمایت ویژه از تولید، هنوز ۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق «قطع‌نشو» برای خرید باقی مانده است.

وی افزود: این میزان برق از با هدف حمایت از تولید از طریق تابلو برق آزاد و تابلو برق سبز در بورس انرژی عرضه می‌شود تا صنایع انرژی بر بتوانند با استفاده از سازوکارهای شفاف، رقابتی و مطمئن، برق مورد نیاز خود را به‌صورت تضمین‌شده تأمین کنند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: همچنان ۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق «قطع‌نشو» برای خرید صنایع انرژی بر از طریق بورس انرژی آماده خرید باقی مانده و هنوز قابل خرید است.