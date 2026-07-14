علی حدادی: بدون پیگیری، قانون اثربخش نیست

علی حدادی، نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر؛ با تأکید بر لزوم بازخوانی اندیشههای امام خمینی (ره) در مسیر حکمرانی، خداباوری، مردمباوری و باور به توان داخلی را سه رکن اساسی مکتب امام شهیدان، آیتالله خامنهای دانست و در تشریح این مؤلفهها تصریح کرد: روح حاکم بر تفکر رهبر شهید ایران، تکیه بر ظرفیتهای درونی کشور بود. اگر ما به تمامی ظرفیتهای موجود در عرصههای مختلف توجه کافی داشته باشیم، میتوانیم بر بسیاری از چالشها فائق آییم.
این نماینده مجلس با اشاره به مصداقی روشن از این ظرفیت در حوزه انتخابیه خود افزود: برای نمونه، استان البرز در بخشهای گوناگون دارای استعدادهای کمنظیری است. نگاه جامع و واقعبینانه آقای شهید ایران دقیقاً به این نکته معطوف بود که باید با حضور واقعی در کنار مردم، از این ظرفیتها بهرهبرداری صحیح و کاملی به عمل آورد.
حدادی در بخش دیگری از اظهارات خود، «پیگیری» را کلیدواژه طلایی مدیریت و قانونگذاری از منظر بنیانگذار انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: امام شهیدمان مکرراً بر ضرورت پیگیری تأکید داشتند. این مفهوم باید سرلوحه کار نمایندگان در دو حوزه حیاتی تقنین و نظارت قرار گیرد. پیگیری مستمر امور، حلقه مفقودهای است که با احیای آن میتوان گرههای بسیاری از مشکلات کشور را باز کرد.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد که رمز موفقیت در مدیریت کشور، تداوم راه رهبر شهید و باور واقعی به شعار «ما میتوانیم» با اتکا به استعدادهای داخلی است.
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