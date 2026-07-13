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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

ادعای نهاد تروریستی سنتکام درباره زمان آغاز محاصره دریایی ایران

ادعای نهاد تروریستی سنتکام درباره زمان آغاز محاصره دریایی ایران

یک رسانه آمریکایی به نقل از سخنگوی تروریست‌های سنتکام ادعا کرد که اجرای محاصره دریایی علیه ایران از اواخر امروز آغاز خواهد شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک‌تایمز امروز دوشنبه به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام ادعا کرد: در حال نهایی کردن جزئیات و هماهنگی‌ها برای اعمال مجدد محاصره دریایی علیه ایران هستیم!

بر اساس ادعا این رسانه، سخنگوی فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه مدعی شد: اجرای محاصره دریایی علیه ایران را از اواخر امروز آغاز خواهیم کرد!

این در حالیست که رئیس‌ جمهور آمریکا پیشتر با انتشار پیامی در تروث سوشال مدعی شد: تنگه هرمز، با حضور یا بدون حضور ایران، باز خواهد ماند! آمریکا با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد. اما بر اساس انصاف، برای انجام این مأموریت و تأمین امنیت این بخش بسیار پرتنش جهان، باید همه هزینه‌ هایش جبران شود. به همین منظور، ۲۰ درصد از ارزش تمام محموله‌های عبوری به‌عنوان هزینه این مأموریت دریافت خواهد شد.

کد مطلب 6887146

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
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      چه اشتهایی هم داره ترامپ برای باج گیری از کشتی هادرتنگه هرمز.امااین ارزورابه گورخواهدبرد.

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