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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۳

بقائی:

شماتت ایران به‌خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و نارواست

شماتت ایران به‌خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و نارواست

سخنگوی وزارت خارجه در صفخه شخصی خود و در پاسخ به ابراز نگرانی سخنگوی سازمان ملل از اتفاقات تنگه هرمز نوشت: شماتت ایران به‌خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و نارواست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در صفخه شخصی خود و در واکنش به ابراز نگرانی سخنگوی سازمان ملل درباره آنجه که «برخورد نظامی» و حملات ایران علیه کشورهای منطقه و کشتی‌ها توصیف کرده است، در شبکه ایکس نوشت:

«آقای سخنگو: این وضعیت، «برخورد نظامی» نیست بلکه ادامه تجاوز آشکار نظامی است که از ۲۸ فوریه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز گردید.

ایران به جایی حمله نکرده است؛ ضربات ایران علیه پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی متعلق به آمریکا، مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس، اعمال حق ذاتی دفاع مشروع طبق حقوق بین‌الملل است.

شما باید از کشورهایی که قلمرو و پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار می‌دهند بخواهید که مانع از استفاده آمریکا از قلمروشان برای تدارک حمله به ایران شوند.

مسئولانه نیست که به جای پاسخگو کردن متجاوزان به‌خاطر نقض فاحش حقوق بین‌الملل، ایران را به‌خاطر دفاع از خودش شماتت کنید.

ضمنا عنوان صحیح، «خلیج فارس» است؛ لطفا دستورالعمل‌های ذی‌ربط سازمان ملل از جمله بخشنامه‌های مورخ ۱۸ اوت ۱۹۹۴ و ۱۴ می ۱۹۹۹ که استفاده از نام کامل «خلیج فارس» را الزامی می‌داند رعایت کنید.

کد مطلب 6886341

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    نظرات

    • IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      0 0
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      تعارف نداریم که، سازمان ملل یک نهاد غربی است که پس از جنگ جهانی دوم اروپاییان برای جلوگیری از توحش خودشان، آن را تأسیس کردند. سال ها گذشت و دیگر کشورها نیز بدون این که بفهمند عضو آن شدند. بدون این که بفهمند یعنی غربی ها دیدند که چه چیز خوبی ساخته اند که بوسیله ی آن می توانند هر کشوری که ضد آن ها بود و ... محکوم کنند و منافع خودشان را تثبیت کنند.
    • IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      0 0
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      بهتره هر دو طرف با راه حل هایی مشکل تنگه هرمز رو برطرف کنند

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