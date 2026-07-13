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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۶

گرگان، صحنه اجتماع پرشور شبانه مردم

گرگان، صحنه اجتماع پرشور شبانه مردم

گرگان- اجتماع شبانه مردم گرگان با حضور گسترده شهروندان برگزار شد و بار دیگر همبستگی مردم را به نمایش گذاشت.

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کد مطلب 6886359

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