https://mehrnews.com/x3cy7X ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۶ کد مطلب 6886359 استانها گلستان استانها گلستان ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۶ گرگان، صحنه اجتماع پرشور شبانه مردم گرگان- اجتماع شبانه مردم گرگان با حضور گسترده شهروندان برگزار شد و بار دیگر همبستگی مردم را به نمایش گذاشت. دریافت 7 MB کد مطلب 6886359 کپی شد مطالب مرتبط دانسفهان در شب ۱۳۵؛ استمرار حضور مردم در قاب اجتماع شبانه سگزآباد در شب ۱۳۵؛ اجتماع مردمی با روایت ماندگار همدلی صد و سی و پنجمین شب پایداری مردم الوند حاتمی: حضور در میدان، بزرگترین پشتوانه اقتدار کشور است یکصد و سی و چهارمین شب از حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن فریاد انتقام و خونخواهی مردم در میدان امیرچقماق یزد برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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