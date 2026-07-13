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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۶

صد و سی و پنجمین شب پایداری مردم الوند

صد و سی و پنجمین شب پایداری مردم الوند

قزوین- صد و سی و پنجمین شب پایداری مردم الوند با حضور گسترده مردم این شهر برگزار شد.

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کد مطلب 6886340

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