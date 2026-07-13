https://mehrnews.com/x3cy7z ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۶ کد مطلب 6886340 استانها قزوین استانها قزوین ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۶ صد و سی و پنجمین شب پایداری مردم الوند قزوین- صد و سی و پنجمین شب پایداری مردم الوند با حضور گسترده مردم این شهر برگزار شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6886340 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم رودسر وارد صد و سی و چهارمین شب شد صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم مشهد با ولایت فقیه مینودشت، میزبان اجتماع پرشور شبانه مردم نمایش اقتدار و استقامت مردم آستارا در صد وسی و چهارمین شب مقاومت گرگان، صحنه اجتماع پرشور شبانه مردم امام جمعه لاهیجان: حکم فراملی رهبری دشمنان را به وحشت انداخت اجتماع شبانه گالیکشیها با حضور گسترده مردم برگزار شد حضور پر شور مردم در اجتماع شبانه آزادشهر کردکوی در قاب اجتماع شبانه مردم برچسبها الوند تجمع مردمی قزوین
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