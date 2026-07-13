https://mehrnews.com/x3cy82 ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۲ کد مطلب 6886362 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۲ طنین شعار «انتقام انتقام» در تجمع مردم یاسوج یاسوج- مردم یاسوج در صد و سی و سومین شب تجمع شبانه، شعار «انتقام انتقام» سر دادند. دریافت 17 MB کد مطلب 6886362 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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