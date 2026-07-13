به گزارش خبرگزاری مهر ، احسان قائدی، رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری، با معرفی اثر جدید این مرکز با عنوان «خداحافظ، سایهی ماندگار»، این نمایش را تجلیگاه پیوندِ ناگسستنیِ امت با ولایت دانست و اظهار داشت: این اثر نمایشی، نه فقط روایت یک فقدان، که تبیینِ لحظهی تاریخی و سهمگینِ سوگِ امت در پی شهادت جانسوز «آقای شهید ایران» است. نمایش بر لحظهای تمرکز دارد که فرزندِ شهیدی، گویی برای دومین بار طعم یتیمی را میچشد؛ اما در این میان، آنچه بیش از غمِ فقدان جلوهگری میکند، عزمِ راسخ و پیوند قلبی او با آرمانهایی است که رهبرش تا آخرین لحظه برای آن ایستادگی کرد.
قائدی افزود: این نمایش نشان میدهد که دشمن با تصورِ شکستنِ ستونِ خیمهی انقلاب، دچار خطای محاسباتی شده است؛ چرا که داغِ شهادت، ارادهی فرزندانِ این خاک را برای ادامه دادنِ راهِ «آقای شهید ایران» پولادینتر میکند. در این اثر، مخاطب با دختری همراه میشود که در آغوش گرفتن عکسِ امام و رهبرش، نه از سرِ وداع، که به نشانهی پیمانِ خونینِ دوباره است. وقتی هنرمند، بغضِ یک فرزند شهید را در سوگِ این پدر معنوی به تصویر میکشد، حقیقتی بزرگ را فریاد میزند: اینکه راهِ ولایت، چراغی است که با خونِ پاکِ شهیدان روشن مانده و هرگز خاموشی نخواهد یافت.
این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی فرشته قادری دهکردی است و ثنا رئیسی در آن ایفای نقش میکند؛ از دیگر عوامل آن میتوان به فرخنده توکلی در بخش انتخاب و اجرای موسیقی اشاره کرد.
لازم به ذکر است، علاقهمندان برای دیدن این نمایش میدانی میتوانند در روزهای آتی مطابق برنامه زمانبندی زیر به تماشای این اثر بنشینند:
نخستین اجرای این نمایش در تاریخ ۲۱ تیرماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در «محوطه امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون (س) شهرکرد» به روی صحنه میرود. در ادامه، این گروه نمایشی در تاریخ ۲۳ تیرماه در موکب «از فاطمیه تا ظهور» واقع در خیابان کاشانی شهرکرد اجرای اثر خواهند داشت.
همچنین، علاقهمندان میتوانند برای تماشای این نمایش در تاریخ ۲۴ تیرماه مجدداً به «امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون (س)» و در تاریخ ۲۵ تیرماه به موکب «از فاطمیه تا ظهور» مراجعه کنند. تمامی این اجراها پس از نماز مغرب و عشا آغاز خواهد شد.
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