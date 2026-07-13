طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در ایلام آغاز شد

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حسین نورعلیوند در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم (آمبلیوپی) در این استان خبر داد و از عموم خانوادهها خواست برای اطمینان از سلامت بینایی کودکان ۳ تا ۶ ساله خود در این طرح مشارکت فعال داشته باشند.
وی اظهار داشت: این طرح بهصورت سالانه و با هدف پیشگیری از بروز عارضه تنبلی چشم در کودکان، در سراسر کشور اجرا میشود و استان ایلام نیز تمامی تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق آن اندیشیده است.
وی با اشاره به گسترش شبکه خدمترسانی در استان، افزود: امسال اجرای این طرح در ۷۲ نقطه استان شامل ۱۲ پایگاه دائمی، ۲۲ پایگاه سیار و ۳۸ پایگاه مستقر در مراکز «مثبت زندگی» پیشبینی شده است. خانوادهها میتوانند با مراجعه به این مراکز، وضعیت بینایی فرزندان خود را مورد سنجش قرار دهند.
مدیرکل بهزیستی ایلام در خصوص روند ارجاع بیماران مشکوک تصریح کرد: در صورتی که در معاینات اولیه علائمی از اختلال بینایی یا شک به تنبلی چشم مشاهده شود، کودک بلافاصله برای بررسیهای دقیقتر و درمان تخصصی به چشمپزشکان و متخصصان مربوطه ارجاع داده خواهد شد.
نورعلیوند با اشاره به عملکرد موفق این ادارهکل در سال گذشته گفت: سال گذشته ۲۳ هزار و ۳۰ کودک ایلامی تحت معاینه قرار گرفتند که از این تعداد، بیش از ۹۰۰ نفر مشکوک به تنبلی چشم شناسایی و به مراکز تخصصی ارجاع شدند.
وی همچنین بر حمایتهای مالی بهزیستی تأکید کرد و افزود: علاوه بر غربالگری، بهزیستی استان متعهد است که کودکان نیازمند به عینک را که خانوادههای آنان با مشکلات مالی مواجه هستند، زیر پوشش حمایتی قرار دهد. در همین راستا سال گذشته کمکهزینه خرید عینک به ۸۵ نفر از کودکان واجد شرایط پرداخت شد.
مدیرکل بهزیستی ایلام در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برش کشوری اعلامشده، پیشبینی میشود امسال ۲۵ هزار و ۹۶۴ کودک ۳ تا ۶ ساله در استان ایلام تحت پوشش این طرح قرار بگیرند. اجرای این برنامه تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و از تمامی والدین انتظار میرود با مراجعه به موقع، از بروز آسیبهای جبرانناپذیر بینایی در فرزندان خود پیشگیری کنند.
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