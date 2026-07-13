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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۴

توقیف ۵ خودروی حامل سوخت قاچاق در سربیشه

توقیف ۵ خودروی حامل سوخت قاچاق در سربیشه

بیرجند- فرمانده انتظامی سربیشه از کشف هزار و ۲۴۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق و توقیف پنج خودروی حامل سوخت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی میرزائی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: مأموران پاسگاه عملیاتی حسین‌آباد غیناب هنگام کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان سربیشه به دو دستگاه وانت پیکان و سه دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و خودروها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروهای توقیفی، هزار و ۲۴۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی سربیشه با اشاره به دستگیری پنج نفر در این عملیات افزود: هر پنج خودرو توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

میرزائی گفت: از شهروندان خواستاریم در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی یا موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا ارسال پیامک به سامانه ۱۱۰۵۶ به پلیس اطلاع دهند

کد مطلب 6886414

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