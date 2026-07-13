محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: نیروهای عملیاتی هلالاحمر استان در این بازه زمانی به ۵ مورد حادثه امدادرسانی کردند.
وی افزود: از مجموع حوادث رخداده، ۴ مورد مربوط به حوادث جادهای و یک مورد مربوط به فوریتهای پزشکی بوده است.
مؤمنی با اشاره به آمار حادثهدیدگان تصریح کرد: در مجموع ۱۲ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند و خدمات امدادی دریافت کردند. از این تعداد، ۲ نفر برای ادامه روند درمان توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز بهصورت سرپایی در محل درمان شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: پایگاههای امداد و نجات «ابیازن نطنز»، «ازونبلاغ فریدونشهر»، «شهید غزنوی گلپایگان»، «شعبه سمیرم» و «مهیار شهرضا» در عملیاتهای ۲۴ ساعت گذشته مشارکت فعال داشته و به حادثهدیدگان خدمترسانی کردهاند.
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