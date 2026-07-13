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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

آغاز نشست سه‌روزه نهایی‌سازی شیوه‌نامه «بانک زمان»

آغاز نشست سه‌روزه نهایی‌سازی شیوه‌نامه «بانک زمان»

با حضور کارشناسان بهزیستی و وزارت تعاون، نشست تخصصی نهایی‌سازی شیوه‌نامه «بانک زمان» آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، این نشست با هدف جمع‌بندی مباحث تخصصی، ایجاد هماهنگی در فرآیندهای اجرایی و نهایی‌سازی شیوه‌نامه بانک زمان برگزار شده است. بانک زمان به‌عنوان یکی از الگوهای نوین مشارکت اجتماعی، بر مبنای تبادل زمان، مهارت و تجربه میان افراد شکل گرفته و با تکیه بر سرمایه اجتماعی، زمینه تقویت همیاری، افزایش مشارکت‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

در این نشست، موضوعاتی از جمله چارچوب اجرایی بانک زمان، نحوه عضویت و ارائه خدمات، سازوکار ثبت و تبادل اعتبار زمانی، الزامات حقوقی، نظام راهبری، شیوه‌های نظارت و ارزیابی و فرآیندهای اجرایی طرح، با هدف دستیابی به نسخه نهایی شیوه‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، با تأکید بر اهمیت این نشست، اظهار داشت:بانک زمان یکی از الگوهای نوین مشارکت اجتماعی است که بر پایه اعتماد متقابل، تبادل زمان و بهره‌گیری از توانمندی‌های افراد شکل گرفته است. نهایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی این طرح، گامی مهم برای استقرار یک سازوکار منسجم و عملیاتی در راستای توسعه سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ همیاری در کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: برگزاری این نشست سه‌روزه، فرصت مناسبی برای جمع‌بندی دیدگاه‌های تخصصی و دستیابی به نسخه نهایی شیوه‌نامه بانک زمان است تا این سند، با برخورداری از جامعیت و قابلیت اجرا، مبنای استقرار این الگوی نوآورانه در کشور قرار گیرد.

این نشست تا سه روز ادامه خواهد داشت و در پایان، نسخه نهایی شیوه‌نامه اجرایی بانک زمان با جمع‌بندی نظرات تخصصی و توافقات انجام‌شده، آماده بهره‌برداری و اجرای مراحل بعدی خواهد شد. این اقدام، گامی مؤثر در مسیر توسعه مشارکت‌های اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در ارائه خدمات اجتماعی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6886536

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