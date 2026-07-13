به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، این نشست با هدف جمع‌بندی مباحث تخصصی، ایجاد هماهنگی در فرآیندهای اجرایی و نهایی‌سازی شیوه‌نامه بانک زمان برگزار شده است. بانک زمان به‌عنوان یکی از الگوهای نوین مشارکت اجتماعی، بر مبنای تبادل زمان، مهارت و تجربه میان افراد شکل گرفته و با تکیه بر سرمایه اجتماعی، زمینه تقویت همیاری، افزایش مشارکت‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

در این نشست، موضوعاتی از جمله چارچوب اجرایی بانک زمان، نحوه عضویت و ارائه خدمات، سازوکار ثبت و تبادل اعتبار زمانی، الزامات حقوقی، نظام راهبری، شیوه‌های نظارت و ارزیابی و فرآیندهای اجرایی طرح، با هدف دستیابی به نسخه نهایی شیوه‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، با تأکید بر اهمیت این نشست، اظهار داشت:بانک زمان یکی از الگوهای نوین مشارکت اجتماعی است که بر پایه اعتماد متقابل، تبادل زمان و بهره‌گیری از توانمندی‌های افراد شکل گرفته است. نهایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی این طرح، گامی مهم برای استقرار یک سازوکار منسجم و عملیاتی در راستای توسعه سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ همیاری در کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: برگزاری این نشست سه‌روزه، فرصت مناسبی برای جمع‌بندی دیدگاه‌های تخصصی و دستیابی به نسخه نهایی شیوه‌نامه بانک زمان است تا این سند، با برخورداری از جامعیت و قابلیت اجرا، مبنای استقرار این الگوی نوآورانه در کشور قرار گیرد.

این نشست تا سه روز ادامه خواهد داشت و در پایان، نسخه نهایی شیوه‌نامه اجرایی بانک زمان با جمع‌بندی نظرات تخصصی و توافقات انجام‌شده، آماده بهره‌برداری و اجرای مراحل بعدی خواهد شد. این اقدام، گامی مؤثر در مسیر توسعه مشارکت‌های اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در ارائه خدمات اجتماعی محسوب می‌شود.