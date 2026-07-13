به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن توکلی صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری اردوی مشترک تیمهای ملی بدمینتون جوانان و بزرگسالان کشور در زنجان گفت: در راستای ارتقای سطح آمادگی فنی، جسمانی و تاکتیکی ملیپوشان، اردوی متمرکز تیمهای ملی بدمینتون آقایان از تاریخ ۲۰ تیرماه لغایت ۹ مردادماه در سالن تخصصی آکادمی بدمینتون استان زنجان برگزار میشود.
وی افزود: این اردو با هدف آمادهسازی هرچه مطلوبتر ملیپوشان جهت حضور مقتدرانه در رقابتهای قهرمانی آسیای میانه و همچنین مسابقات آسیایی ناگویای ژاپن برنامهریزی شده است.
توکلی بدمینتون بازان بخش بزرگسال شرکت کننده در ردوی مشترک تیمهای ملی بدمینتون جوانان و بزرگسالان کشور را نیما رستمپور (تهران)، علی حیاتی (کرمانشاه) و امیرحسین حسنی (زنجان) اعلام کرد و در گفت: در بخش جوانان محمد متین یاسمی (خراسان رضوی)، امیرعلی مردانه (تهران) و امیررضا حریف (تهران) در این اردو حضور داردند.
سرپرست هیئت بدمینتون استان زنجان خاطرنشان کرد: هدایت ملیپوشان در این اردو بر عهده سروش اسکندری، مربی تیم ملی بزرگسالان و حسن متقی، مربی تیم ملی جوانان فدراسیون بدمینتون خواهد بود.
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