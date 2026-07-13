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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

نقش «بدرقه تا بهشت» بر دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) شیراز

نقش «بدرقه تا بهشت» بر دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) شیراز

شیراز-جدیدترین دیوارنگاره میدان آیینی امام حسین(ع) شیراز با عنوان «بدرقه تا بهشت» که به بدرقه تاریخی و تشییع میلیونی «آقای شهید ایران» اختصاص دارد، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین دیوارنگاره میدان آیینی امام حسین(ع) شیراز با عنوان «بدرقه تا بهشت» رونمایی شد.

این دیوارنگاره با الهام از بدرقه تاریخی و تشییع ده‌ها میلیونی «آقای شهید ایران» طراحی و اجرا شده و جلوه‌ای از ارادت و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به تصویر می‌کشد.

در بخشی از این اثر هنری، جمله «جمهوری اسلامی ایران حرم است» نقش بسته و شعار «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فداییم» نیز به‌عنوان پیام محوری دیوارنگاره، بر استمرار راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید دارد.

رونمایی از این دیوارنگاره در ادامه برنامه‌های فرهنگی و هنری شیراز برای پاسداشت یاد و نام «شهید ایران» و بازتاب حضور گسترده مردم در آیین‌های بدرقه و تشییع وی انجام شده است.

کد مطلب 6886583

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