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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

دیوارنگاره عاشورایی میدان امام حسین(ع) شیراز اکران شد

دیوارنگاره عاشورایی میدان امام حسین(ع) شیراز اکران شد

شیراز-دیوارنگاره «در امتداد حسین(ع)» با محوریت مفاهیم عاشورا، مقاومت و ولایت در میدان امام حسین(ع) شیراز اکران شد تا پیوند نهضت حسینی با جریان حق‌طلبی و ایستادگی را به تصویر بکشد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، دیوارنگاره جدید میدان امام حسین(ع) شیراز با عنوان «در امتداد حسین(ع)» اکران شد.

این دیوارنگاره با بهره‌گیری از نمادهای بصری برگرفته از پرچم جمهوری اسلامی ایران و ترکیب‌بندی‌ای الهام‌گرفته از مفاهیم مقاومت و ولایت، تلاش دارد پیوند تاریخی و معنوی نهضت عاشورا با جریان حق‌طلبی و ایستادگی در روزگار معاصر را به تصویر بکشد.

در بخشی از این اثر، مصرع مشهور «روزی به کل خلق چو روز حسین نیست» نقش بسته است؛ بیتی که بر یگانگی و عظمت حادثه عاشورا و جایگاه بی‌بدیل سیدالشهدا(ع) در تاریخ بشریت تأکید دارد.

دیوارنگاره «در امتداد حسین(ع)» با ایده‌پردازی و مدیریت هنری محمدرضا خسروانی‌تبار و طراحی امین‌رضا ترکی تولید شده و در آستانه آغاز مراسم‌های ماه محرم در معرض دید شهروندان شیرازی قرار گرفته است.

این اثر هنری می‌کوشد با زبان هنر شهری، مفاهیم ایثار، وفاداری، مقاومت و استمرار راه حسینی را در فضای عمومی شهر بازتاب دهد و مخاطبان را به تأملی دوباره در پیام جاودان عاشورا دعوت کند.

کد مطلب 6863216

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