مقابله با گرد و غبار نیازمند برنامه‌ ریزی علمی و همکاری فرابخشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش آثار این پدیده بر سلامت انسان، منابع طبیعی و کیفیت زندگی، اظهار کرد: طوفان های گرد و غبار امروز به یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی منطقه غرب آسیا تبدیل شده اند و پیامدهای آن به ویژه در کلان شهر تهران بیش از گذشته محسوس است.
وی با بیان اینکه بخشی از گرد و غبار مؤثر بر کیفیت هوای استان تهران منشأ فرامرزی دارد، افزود: در کنار کانون های خارجی، برخی کانون های داخلی نیز به دلیل خشکسالی، کاهش پوشش گیاهی، مدیریت ناپایدار منابع آب، تخریب اراضی، فرسایش بادی و تغییر کاربری اراضی در تشدید این پدیده نقش دارند. از این رو، برنامه ریزی جامع برای پیشگیری، کنترل و کاهش آثار گرد و غبار ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
عباس نژاد با اشاره به شرایط استان تهران تصریح کرد: مناطق جنوبی و جنوب غربی استان به دلیل ویژگی های اقلیمی، کاهش رطوبت خاک، وجود اراضی مستعد فرسایش بادی و برخی فعالیت های انسانی، در مقاطع زمانی مختلف می توانند در ایجاد یا تشدید گرد و غبار محلی مؤثر باشند. بر همین اساس، حفاظت از پوشش گیاهی، مدیریت اصولی اراضی، جلوگیری از تخریب خاک، کنترل برداشت های غیرمجاز و احیای کانون های مستعد تولید گرد و غبار باید با همکاری همه دستگاه های مسئول در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر اینکه گرد و غبار صرفاً یک مسئله زیست محیطی نیست، خاطرنشان کرد: این پدیده ابعاد گسترده ای در حوزه های سلامت، اقتصاد، جامعه و امنیت غذایی دارد. افزایش غلظت ذرات معلق می تواند موجب تشدید بیماری های قلبی و تنفسی، کاهش دید افقی، افت کیفیت زندگی و افزایش هزینه های درمانی شود؛ بنابراین کاهش مواجهه شهروندان با این آلاینده ها و پیشگیری از شکل گیری کانون های جدید گرد و غبار باید از اولویت های مدیریت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی باشد.
این مقام مسئول توسعه و تقویت سامانه های پایش و هشدار سریع کیفیت هوا، حفاظت از منابع آب و خاک، گسترش پوشش گیاهی و بهره گیری از ظرفیت های علمی و فناوری های نوین را از مهم ترین راهکارهای مقابله با این پدیده برشمرد و گفت: دستیابی به نتایج مؤثر در کنترل گرد و غبار مستلزم رویکردی فرابخشی، هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، همکاری مراکز علمی و پژوهشی و توسعه تعاملات ملی و منطقه ای است.
عباس نژاد در پایان با اشاره به اهمیت روز جهانی مقابله با طوفان های گرد و غبار تصریح کرد: این مناسبت فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت پایدار سرزمین و کاهش عوامل مؤثر در شکل گیری گرد و غبار است و تحقق این اهداف بدون مشارکت مردم، مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی و اجرای سیاست های علمی و پایدار امکان پذیر نخواهد بود.
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