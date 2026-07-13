جهش ۳ درصدی قیمت نفت پس از تجاوز جدید آمریکا به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، معاملات آتی نفت خام برنت با افزایش ۲.۳۴ دلار (۳.۰۸ درصد)، به ۷۸.۳۵ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» آمریکا نیز با ۲.۲۱ دلار (۳.۰۹ درصد) افزایش، به ۷۳.۶۲ دلار در هر بشکه رسید.
افزایش مجدد قیمت نفت در نتیجه تداوم تجاوز آمریکا به ایران و اقدام متقابل تهران در مسدودی کردن تنگه هرمز به دلیل نقض مکرر تفاهم آتش بس بین دو طرف بوده است.
در حالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دیروز مدعی شدی که تنگه هرمز به روی کشتیرانی تجاری باز است، داده های ردیابی کشتیها توسط شرکت «کپلر» نشان داد که در روز یکشنبه تنها ۶ کشتی از تنگه هرمز عبور کردهاند که کمترین میزان در یک روز طی پنج هفته گذشته بوده است. یکی از این کشتی ها نیز حامل نفت ایران به میزان ۲ میلیون بشکه بوده است.
طبق گزارش ماهانه آژانس بینالمللی انرژی، عرضه جهانی نفت در ماه ژوئن ۴.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت، اما همچنان حدود ۹.۴ میلیون بشکه در روز پایینتر از سطح پیش از جنگ باقی مانده است.
تحلیلگران بانک «ایانزد» (ANZ) در یادداشتی نوشتند: «امیدها برای حلوفصل نسبتاً سریع درگیریهای اخیر، پس از تشدید تنشها در پایان هفته، ممکن است با تردید روبرو شود.»
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