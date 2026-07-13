تایلند اولین حریف مردان تکواندو ایران 

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فنی و قرعه کشی رقابت های جام جهانی تکواندو صبح امروز دوشنبه برگزار شد و تیم مردان کشورمان رقبای خود را شناخت.

این دوره از مسابقات با حضور ۸۴ تکواندو از کشورهای مراکش، اندونزی، قزاقستان، کره جنوبی، چین، ایران، روسیه و تایلند برگزار خواهد شد که طبق قرعه تیم ایران دور نخست به مصاف تایلند خواهد رفت و در صورت برتری برای صعود به دیدار نهایی برنده چین و هند را پیش رو خواهد داشت.

در آن سوی جدول هم کره جنوبی استراحت دارد، اندونزی با روسیه و قزاقستان با مراکش در دور نخست پیکار می کنند.