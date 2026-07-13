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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

تایلند اولین حریف مردان تکواندو ایران 

تایلند اولین حریف مردان تکواندو ایران 

تیم ملی کشورمان در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مصاف تایلند می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فنی و قرعه کشی رقابت های جام جهانی تکواندو صبح امروز دوشنبه برگزار شد و تیم مردان کشورمان رقبای خود را شناخت.

این دوره از مسابقات با حضور ۸۴ تکواندو از کشورهای مراکش، اندونزی، قزاقستان، کره جنوبی، چین، ایران، روسیه و تایلند برگزار خواهد شد که طبق قرعه تیم ایران دور نخست به مصاف تایلند خواهد رفت و در صورت برتری برای صعود به دیدار نهایی برنده چین و هند را پیش رو خواهد داشت.

در آن سوی جدول هم  کره جنوبی استراحت دارد، اندونزی با روسیه و قزاقستان با مراکش در دور نخست پیکار می کنند.

کد مطلب 6886630

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    نظرات

    • پارسانا علیپور IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
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      حیرت اوره

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