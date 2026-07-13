به گزارش خبرنگار مهر، حمید ساعدپناه ظهر دوشنبه با اشاره به افزایش دمای هوا در کشور و استان هرمزگان، اظهار کرد: این هفته از نظر شرایط جوی هفته بسیار سختی پیش‌روی کشور است و افزایش قابل توجه دما در سراسر کشور به ویژه در هرمزگان حاکم شده است. پیش‌بینی می‌کنیم روز سه‌شنبه بالاترین دمای هوا در استان ثبت شود.

وی افزود: افزایش دما به ویژه در ساعات روز بیش از ۲۰ درصد بر عملکرد ترانسفورماتورها، شبکه‌های فشار ضعیف و فشار متوسط تأثیر می‌گذارد. هرچند در ساعات شب به دلیل کاهش تابش خورشید شرایط عملکرد تجهیزات بهتر است، اما در طول روز باید مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از بروز مشکل در شبکه برق انجام شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با بیان اینکه به دلیل افزایش دما از روز گذشته محدودیت‌هایی در بخش عمومی، خانگی و تجاری اعمال شده است، گفت: از ابتدای سال مدیریت خوبی در مصرف برق انجام شد و برخلاف سال گذشته که محدودیت‌ها از فروردین‌ماه آغاز شده بود، امسال با همکاری مردم توانستیم تا بیستم تیرماه بدون اعمال محدودیت در بخش خانگی و تجاری شرایط را مدیریت کنیم، اما از روز گذشته ناچار به اجرای این محدودیت‌ها شدیم.

ساعدپناه با اشاره به اینکه بیش از دوسوم مصرف برق استان مربوط به بار سرمایشی است، تصریح کرد: اگر مشترکان در ساعات اوج مصرف به ویژه از حدود ساعت ۱۰ یا ۱۱ صبح تا بعدازظهر از روشن کردن کولرهای اضافی خودداری کنند، تأثیر بسیار زیادی در کاهش مصرف برق خواهد داشت.

وی تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد را از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف دانست و افزود: با توجه به شرایط آب‌وهوایی هرمزگان تنظیم کولر روی دمای ۲۵ درجه هوای مطلوبی ایجاد می‌کند و در عین حال مصرف برق را نیز کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، ادامه داد: شست‌وشوی به موقع کولرهای گازی نیز بین ۱۵ تا ۱۶ درصد در کاهش مصرف برق مؤثر است. این موضوع در یک بررسی علمی با همکاری دانشگاه هرمزگان نیز مورد تأیید قرار گرفته و توصیه می‌شود کولرها سالانه دو مرتبه شست‌وشو شوند.

وی اضافه کرد: قرار گرفتن کندانسور کولر در سایه، خاموش کردن روشنایی‌های اضافی، استفاده نکردن از لامپ‌های رشته‌ای و انتقال بخشی از مصرف برق به ساعات پایانی شب و ابتدای صبح از دیگر راهکارهای مؤثر برای مدیریت مصرف برق است.

ساعدپناه از مشترکان خواست اپلیکیشن «برق من» را روی تلفن همراه خود نصب کنند و گفت: از طریق این اپلیکیشن می‌توان زمان خاموشی‌ها، اعلام خاموشی، پرداخت قبض برق و سایر خدمات مورد نیاز را دریافت کرد.

وی افزود: مشترکان همچنین می‌توانند با مراجعه به سامانه شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان و وارد کردن شناسه قبض از زمان دقیق محدودیت برق محل سکونت خود مطلع شوند. همچنین از طریق کد دستوری *۵۰۰*۰۷۶# نیز امکان اطلاع از برنامه محدودیت‌ها فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با بیان اینکه مدت خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده حدود یک ساعت و ۲۰ دقیقه است، تصریح کرد: اگر مدت قطع برق از این زمان بیشتر شود، به احتمال زیاد ناشی از بروز نقص فنی در شبکه است و همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکل اقدام خواهند کرد.

ساعدپناه در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف برق، گفت: از همه مشترکان به ویژه خانواده‌ها درخواست می‌کنیم با خاموش کردن کولرها و روشنایی‌های اضافی در مدیریت مصرف برق همکاری کنند تا بتوانیم دوره اوج گرمای کشور تا حدود بیستم مردادماه را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم.