به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، متقاضیان جراحی‌های لاغری پیش از هر اقدامی با یک پرسش کلیدی و چالش ذهنی بزرگ مواجه می‌شوند: خطرات و عوارض عمل اسلیو معده از نظر بهترین دکتر اسلیو معده تا چه حد جدی است؟

دکتر محمد ایرانمنش، فلوشیپ تخصصی جراحی چاقی، در پاسخ به این نگرانی متداول تأکید می‌کند که اگر این اقدام درمانی توسط یک پزشک متبحر و با ارزیابی همه‌جانبه وضعیت بیمار انجام شود، نرخ ایمنی بسیار بالایی دارد. عوارض چاقی مفرط برای قلب و مفاصل به مراتب بیشتر از ریسک یک جراحی استاندارد است.

عمل اسلیو معده چیست؟

دکتر محمد ایرانمنش، جراح متخصص چاقی، عمل اسلیو معده چیست را این‌طور توضیح می‌دهد: اسلیو معده (Sleeve Gastrectomy) روشی پیشرفته، کم‌تهاجمی و دائمی برای درمان چاقی است که در آن ۷۰ تا ۸۰ درصد از حجم معده به روش لاپاراسکوپی (بدون نیاز به باز کردن شکم) برداشته و از بدن خارج می‌شود.

پس از اتمام فرآیند برش و جداسازی، آنچه باقی می‌ماند، معده‌ای به شکل لوله باریک، آستین کوچک عمودی یا موز است که به خوبی مسیر جدید گوارش را تشکیل می‌دهد؛ به همین دلیل، به این متد در اصطلاح پزشکی عمل عمودی اسلیو معده (Vertical Sleeve Gastrectomy یا VSG) نیز گفته می‌شود.

این جراحی لاغری برای افراد با BMI بالای ۳۵ توصیه می‌شود و از دو مسیر همزمان عمل می‌کند؛ کاهش حجم معده برای ایجاد سیری سریع‌تر و کاهش ترشح هورمون گرلین برای کنترل اشتها.برخلاف تصور رایج، کوچک کردن معده فقط به معنای کمتر غذا خوردن نیست،این عمل معده برای لاغری تغییرات عمیقی در سیگنال‌های عصبی و هورمونی بین معده و مغز ایجاد می‌شود که می‌تواند الگوی گرسنگی فرد را بازنویسی کند.

مزایای اسلیو معده

دستاوردها و نتایج بالینی این متد درمانی نشان می‌دهد که فراتر از بحث زیبایی و کاهش سایز، بهبود شاخص‌های حیاتی مهم‌ترین مزیت آن است. برجسته‌ترین فواید این عمل عبارتند از:

افت سریع توده چربی: بیماران در ماه‌های نخست پس از جراحی، بخش زیادی از اضافه وزن خود را از دست می‌دهند.

کنترل اختلالات متابولیک: بهبود چشمگیر یا درمان قطعی عارضه‌هایی مانند دیابت نوع دو، آپنه خواب و فشار خون بالا.

عدم اختلال در جذب مواد مغذی: برخلاف برخی روش‌ها، مسیر طبیعی روده حفظ شده و ریسک سوءجذب شدید ویتامین‌ها وجود ندارد.

مهار بیولوژیک اشتهای کاذب: با برداشتن بخش هورمونی معده، حس گرسنگی مداوم برطرف می‌شود.

عوارض احتمالی اسلیو معده

مانند هر مداخله پزشکی دیگر، این جراحی نیز می‌تواند چالش‌ها و خطرات بالقوه‌ای داشته باشد که آگاهی از آن‌ها برای بیماران الزامی است:

۱. احتمال نشت از خط بخیه (Leakage): عارضه‌ای جدی که در صورت استفاده از تجهیزات مرغوب و مهارت بالای جراح، نرخ بروز آن به زیر یک درصد می‌رسد.

۲. خونریزی‌های موضعی: که معمولاً در همان ساعات اولیه پس از جراحی پایش و برطرف می‌شود.

۳. بروز رفلاکس و سوزش معده: که در ماه‌های ابتدایی شایع است و با مصرف دارو مدیریت می‌شود. ۴. تنگی یا انسداد مسیر معده: عارضه‌ای بسیار نادر که مستقیماً به ظرافت تکنیک جراح بستگی دارد.

پشیمانی بعد از عمل اسلیو معده

احساس ندامت یا دل‌سردی پس از جراحی، اغلب یک چالش ذهنی گذرا در هفته‌های اول است که به علت محدودیت ناگهانی در غذا خوردن و رعایت رژیم سخت مایعات شکل می‌گیرد. این حس منفی با شروع فاز غذاهای نیمه‌جامد و مشاهده ریزش سریع وزن کاملاً از بین می‌رود.

پشیمانی واقعی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بیمار به علت عدم پایبندی به توصیه‌های تغذیه‌ای با توقف کاهش وزن مواجه شده یا به دلیل عدم ارزیابی‌های دقیق پیش از عمل، دچار چالش‌های عملکردی طولانی‌مدت گردد.

بهترین دکتر اسلیو معده در تهران

جراح اسلیو معده در تهران، داشتن تخصص فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته و کارنامه موفق در عمل‌های متعدد، اصلی‌ترین معیارها هستند. در بررسی فاکتورهای کلیدی برای انتخاب، داشتن تخصص فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته و کارنامه موفق در عمل‌های متعدد، اصلی‌ترین معیارها هستند. یک متخصص باسابقه مثل دکتر محمد ایرانمنش(متخصص جراحی چاقی) با بررسی دقیق آزمایش‌ها و مشاوره قبل از عمل، تمام فاکتورهای خطر را ارزیابی کرده و با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن روز دنیا، ایمن‌ترین مسیر درمانی را برای متقاضی جراحی چاقی رقم می‌زند.

هزینه عمل اسلیو معده

تعیین دقیق هزینه عمل اسلیو معده ۱۴۰۵ به مولفه‌های گوناگونی بستگی دارد و نمی‌توان یک رقم یکسان را برای همه مراجعین در نظر گرفت. این بودجه شامل دستمزد تیم جراحی و بیهوشی، مخارج هتلینگ بیمارستان، آزمایش‌های تشخیصی پیش از عمل و قیمت منگنه‌ها و دستگاه‌های مصرفی لاپاراسکوپی است که بخش عمده هزینه را به دلیل وارداتی بودن به خود اختصاص می‌دهند.

هزینه عمل اسلیو معده با بیمه

استفاده از پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی برای جبران مخارج این جراحی، کاملاً به شاخص توده بدنی (BMI) بیمار مرتبط است. اگر شاخص توده بدنی بالای ۴۰ باشد (یا بالای ۳۵ همراه با بیماری‌های زمینه‌ای خطرساز)، چاقی به عنوان یک بیماری جدی تلقی شده و پس از تأیید ناظر بیمه، بخشی از هزینه‌های بیمارستانی و تجهیزات مصرفی پرداخت خواهد شد.

هزینه عمل اسلیو معده اقساطی

با توجه به هزینه‌های ابزار و ملزومات جراحی، امروزه برخی مراکز درمانی شرایط پرداخت انعطاف‌پذیری را برای متقاضیان فراهم کرده‌اند.

امکان تسویه حساب به صورت بخش‌بندی‌شده از طریق چک صیادی یا کارت سلامت کلینیک، به مراجعین واجد شرایط کمک می‌کند بدون به تعویق انداختن روند درمان خود، اقدام به جراحی نمایند.

بهترین جراح چاقی کیست؟

طبق بازخورد و نظرات کاربران و بیماران در شبکه‌های اجتماعی و فروم‌های تخصصی، یافتن پاسخ این پرسش که بهترین جراح چاقی کیست؟ مهم‌ترین دغدغه متقاضیان لاغری است.

تجربیات مراجعین نشان می‌دهد که گزینش جراحان برجسته‌ای مانند دکتر محمد ایرانمنش که دارای بالاترین مدارک فلوشیپ تخصصی هستند، موفقیت درمان را تضمین می‌کند.

دکتر محمد ایرانمنش بر این باور است که اتاق عمل تنها شروع کار است و دستیابی به سلامت پایدار نیازمند مراقبت‌های زنجیره‌ای است.

بر همین اساس، بیماران اعتقاد دارند حضور پزشکی در سطح دکتر محمد ایرانمنش در کنار کارشناسان تغذیه و تیم پشتیبانی قوی در دوران نقاهت، کیفیت عمل را به شدت ارتقا می‌دهد.

مراجعین موفق‌ترین کلینیک را مرکزی می‌دانند که تحت نظارت چنین جراح باسابقه‌ای مدیریت شود، درمان را یک فرآیند تیمی به شمار آورد و با بررسی‌های دوره‌ای و پایش مداوم شاخص‌های خونی، بالاترین میزان رضایت را برای بیماران خلق کند.

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