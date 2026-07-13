خراسان جنوبی در مسیر عبور از اوج گرما؛ برق پایدار با همراهی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر پیش از ظهر دوشنبه در جمع رسانه‌ها با بیان اینکه افزایش دمای هوا در هفته‌های پیش رو موجب رشد قابل توجه مصرف برق شده است، اظهار کرد: شبکه برق کشور و استان تحت تأثیر افزایش بار مصرف قرار دارد و حفظ پایداری آن نیازمند همراهی همه مشترکان است.

وی افزود: مدیریت مصرف، مؤثرترین راهکار برای عبور از روزهای اوج بار تابستان است و اگر هر مشترک تنها ۱۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی کند، بخش قابل توجهی از فشار وارده بر شبکه کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: از مردم خواستاریم با استفاده از روشنایی طبیعی در طول روز، تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، پرهیز از استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج مصرف (۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳) و خاموش کردن روشنایی‌های غیرضروری، در مدیریت مصرف برق مشارکت کنند.

دادگر با اشاره به نقش کنتورهای هوشمند در کنترل مصرف، گفت: مشترکان پرمصرف خانگی مجهز به کنتورهای هوشمند از جمله کنتورهای «فهام» باید الگوی مصرف ابلاغی را رعایت کنند که این الگو از طریق پیامک به آنان اطلاع‌رسانی شده است.

وی ادامه داد: در صورت مصرف خارج از چارچوب تعیین‌شده، امکان اعمال محدودیت تأمین برق از طریق سامانه‌های هوشمند وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی همچنین از واحدهای تجاری خواست با تنظیم دمای مناسب تجهیزات سرمایشی، حذف روشنایی‌های غیرضروری، کاهش نورپردازی ویترین‌ها و خاموش کردن چراغ‌های اضافی پس از پایان ساعت کاری، در کاهش بار شبکه سهیم باشند.

دادگر تأکید کرد: کنتورهای هوشمند بخش تجاری نیز قابلیت مدیریت مصرف را دارند و در صورت رعایت نکردن الگوی تعیین‌شده، محدودیت‌های لازم برای کنترل بار شبکه به‌صورت هوشمند اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه پایداری شبکه برق حاصل همکاری صنعت برق و مردم است، خاطرنشان کرد: همراهی مشترکان در مدیریت مصرف، نقش مهمی در عبور بدون مشکل از روزهای گرم تابستان و استمرار برق‌رسانی پایدار در استان دارد.