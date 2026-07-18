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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

نوشادی: مردم با صرفه‌جویی در مصرف برق زمینه‌ساز پایداری شبکه شوند

نوشادی: مردم با صرفه‌جویی در مصرف برق زمینه‌ساز پایداری شبکه شوند

بوشهر- رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور از مردم خواست با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف برق، به پایداری شبکه برق به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور کمک کنند.

نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در روزهای اخیر، از مردم سراسر کشور خواست با رعایت الگوی مصرف، در تأمین برق پایدار به‌ویژه در استان‌های جنوبی مشارکت کنند.

وی اظهار کرد: از همه مردم عزیز ایران درخواست می‌کنیم با صرفه‌جویی در مصرف برق، زمینه پایداری شبکه برق در مناطق گرمسیر و جنوبی کشور را فراهم کنند تا شهروندان این مناطق در روزهای گرم تابستان با کمترین مشکل مواجه شوند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور افزود: مدیریت مصرف برق یک مسئولیت همگانی است و همراهی مردم می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز ناترازی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق داشته باشد.

نوشادی تأکید کرد: همان‌گونه که مردم ایران همواره در عرصه‌های مختلف همدلی و مسئولیت‌پذیری خود را نشان داده‌اند، انتظار می‌رود با رعایت مصرف بهینه برق نیز به عبور موفق کشور از روزهای اوج مصرف کمک کنند.

کد مطلب 6891812

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