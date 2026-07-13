به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدباقر لطفی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از بومی‌سازی ۷۳ نوع تجهیز راهبردی و فوق‌حساس نیروگاهی و تولید بیش از ۱۱ هزار قطعه استراتژیک در یک سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام با تکیه بر توان متخصصان داخلی، ضمن تضمین پایداری صنعت برق، بیش از ۱۴ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته است.

لطفی با تشریح دستاوردهای شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران اظهار کرد: این شرکت در سال گذشته با تمرکز بر ساخت قطعات گلوگاهی و راهبردی نیروگاه‌ها، موفق به بومی‌سازی ۷۳ نوع تجهیز فوق‌حساس شده و بیش از ۱۱ هزار قطعه استراتژیک را تولید کرده است؛ اقدامی که علاوه بر تأمین نیاز صنعت برق، از خروج بیش از ۱۴ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کرده است.

وی این دستاورد را حاصل اتکای کامل به دانش فنی و توان مهندسی متخصصان داخلی دانست و افزود: منابعی که پیش از این صرف واردات تجهیزات می‌شد، اکنون در مسیر توسعه فناوری، ارتقای توان تولید داخلی و تقویت اقتصاد ملی به کار گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اشاره به موفقیت‌های این شرکت در حوزه فناوری‌های پیشرفته گفت: متخصصان داخلی با بهره‌گیری از روش‌های نوین مهندسی معکوس و مهندسی مجدد، برای نخستین بار موفق به ساخت پره‌های توربین بخار ۳۶۸ مگاواتی، پره‌های توربین فریم F9 و همچنین طراحی و ساخت «استاب‌شفت» کلاس‌های F9 و F5 شده‌اند؛ تجهیزاتی که پیش از این به‌طور کامل از خارج کشور تأمین می‌شد.

لطفی افزود: بومی‌سازی شینه‌های روتور ژنراتور، کویل‌ها و سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور در کلاس‌ها و توان‌های مختلف نیز از دیگر دستاوردهای این مجموعه است که نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه برق کشور ایفا می‌کند.

وی با اشاره به فرسودگی بخشی از نیروگاه‌های کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها تأکید کرد: حفظ پایداری شبکه برق کشور مستلزم توسعه توانمندی‌های داخلی در حوزه تعمیرات فوق‌تخصصی و بومی‌سازی تجهیزات راهبردی است و این مسیر، مهم‌ترین راهکار برای صیانت از سرمایه‌های ملی در صنعت برق به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران تصریح کرد: متخصصان ایرانی با تکیه بر دانش روز در حوزه‌های متالورژی، مکانیک و ساخت تجهیزات پیشرفته، توانسته‌اند پیچیده‌ترین قطعات مورد نیاز نیروگاه‌ها را با کیفیتی رقابتی طراحی، تولید و وارد مدار بهره‌برداری کنند.

لطفی در پایان با بیان اینکه ساخت ۷۳ نوع قطعه بار اول و تولید بیش از ۱۱ هزار تجهیز حساس، افق تازه‌ای پیش روی صنعت برق کشور گشوده است، گفت: این دستاوردها علاوه بر افزایش ضریب آمادگی و قابلیت اطمینان نیروگاه‌ها در تولید پایدار برق، زمینه تبدیل ایران به یکی از قطب‌های خدمات فنی و مهندسی نیروگاهی در منطقه را بیش از پیش فراهم کرده است.