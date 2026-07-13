بانک مرکزی: دخالتی در انتخاب نوع کالا، مبدأ و واردکنندگان آن نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار مطالبی در فضای رسانه ای کشور مبنی بر اینکه «مدیریت جریان واردات کالا به کشور در اختیار بانک مرکزی می باشد و این بانک می بایست تصمیم بگیرد که چه کالایی وارد کند؟ و از کدام شرکت و کدام کشور؟» مطالب زیر برای تنویر افکار عمومی اعلام می شود.

بر اساس این گزارش در جریان واردات کالا به کشور، بانک مرکزی صرفا تخصیص دهنده ارز است و کوچکترین نقش و دخل و تصرفی در تعیین نوع کالا، شرکت و کشور تولیدکننده و شرکت واردکننده آن ندارد. در این فرآیند ابتدا شرکت های واردکننده در سامانه جامع تجارت اقدام به ثبت سفارش کرده، سپس ثبت سفارش های موجود توسط وزارتخانه مربوطه اولویت بندی شده و جهت تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال می شود.

بانک مرکزی در این اطلاعیه تاکید کرده است که این بانک در یک فرآیند کاملا سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی، ثبت سفارش های معرفی شده را بدون توجه به نوع کالا و شرکت تولیدکننده، عینا و دقیقا بر اساس اولویت های اعلامی تخصیص ارز کرده و متعاقب آن، بازرگان ارز تخصیصی را خریداری، به حساب ذینفع حواله کرده، کالا را وارد کشور می کند و تحت مدیریت وزارتخانه متولی در شبکه توزیع عرضه می کند.