امیر شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند آماده‌سازی تیم‌ شهداب در لیگ برتر والیبال و افزایش چشمگیر قیمت بازیکنان اظهار کرد: تقریبا تا هفت یا هشت سال پیش لیگ والیبال ما صرفاً نام حرفه‌ای را یدک می‌کشید و قرارداد بازیکنان و تمرینات تیم‌ها حداکثر یک ماه پیش از آغاز مسابقات انجام می‌شد، اما از حدود هفت یا هشت سال قبل مجموعه شهداب از فروردین و اردیبهشت روند یارگیری و برنامه‌ریزی را آغاز کرد و هر سال یک دوره ۱۰ تا ۱۲ هفته‌ای را برای آماده‌سازی تیم بزرگسالان و تیم‌های پایه در نظر گرفت. خوشبختانه این روند به مرور در والیبال کشور باب شد و فرآیند آماده‌سازی و یارگیری تیم‌ها شکل حرفه‌ای‌تری به خود گرفت.

بازیکنان مبالغی درخواست کردند که منطقی نیست

وی افزود: متأسفانه همه ما در جریان مشکلات اقتصادی کشور هستیم و تورم سرسام‌آور ناشی از عوامل مختلف، طبیعتاً باید روی قرارداد بازیکنان و مربیان نیز تأثیر بگذارد، اما موضوع اینجاست که اگر حتی افزایش قیمت ارز را هم ملاک قرار دهیم که به نظر من توجیه مناسبی نیست، سال گذشته قیمت ارز حدود ۱۰۰ هزار تومان بود و امروز به ۱۷۰ یا ۱۸۰ هزار تومان رسیده که حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است، اما در مقابل شاهد درخواست‌های ۵۰۰ درصدی از سوی برخی بازیکنان هستیم که اصلا قابل توجیه نیست. با همین مبلغ و همین قیمت ارز، در شرایط فعلی می‌توان بازیکنان خارجی بسیار باکیفیتی جذب کرد که حتی در برخی پست‌ها از بازیکنان داخلی نیز کیفیت بالاتری داشته باشند و در عین حال هزینه‌ها نیز بهتر مدیریت شود.

شرافت با اشاره به فعالیت شهداب در زمینه بازیکن‌سازی گفت: در چند سال گذشته به طور جدی در زمینه بازیکن‌سازی فعالیت کرده‌ایم. بازیکنانی داشتیم که از صفر تا صد محصول آکادمی خود باشگاه بوده‌اند و قرارداد بلندمدت نیز با آنها داشتیم. به عنوان مثال، بازیکنی که سال گذشته پس از عملکرد خوبش قراردادش را به حدود یک و نیم میلیارد تومان افزایش دادیم، امسال پس از پایان قرارداد، برای تمدید همکاری درخواست ۱۵ میلیارد تومان داشت. این موضوع ناشی از فضایی است که در بازار نقل‌وانتقالات ایجاد شده است.

در والیبال دنیا دستمزد بازیکنان چارچوب دارد

وی تصریح کرد: در والیبال دنیا برای هر پست، چارچوب مشخصی از نظر دستمزد وجود دارد. همانند فوتبال که مهاجم بیشترین دریافتی را دارد، در والیبال نیز پشت‌خط‌زن بیشترین رقم را دریافت می‌کند، پس از آن دریافت‌کننده قدرتی، پاسور، لیبرو و مدافع میانی قرار دارند، اما امروز در والیبال ایران شاهد هستیم که لیبروها ارقام ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومانی مطالبه می‌کنند یا مدافعان میانی درخواست‌های ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومانی دارند؛ در حالی که با چنین مبالغی می‌توان بهترین مدافعان میانی دنیا را جذب کرد.

با دستمزدهای غیرمنطقی چرخه والیبال می‌ایستد

مدیرعامل باشگاه شهداب یزد خاطرنشان کرد: البته من کاملاً به بازیکنان حق می‌دهم؛ آنها نیز باید به فکر آینده و زندگی خود باشند، اما از سوی دیگر باید این نگاه هم وجود داشته باشد که اگر باشگاهی نباشد که این مبالغ را پرداخت کند، اساساً چرخه والیبال از حرکت می‌ایستد. فدراسیون همواره تأکید می‌کند که باشگاه‌ها بازوان پرتوان فدراسیون هستند، اما متأسفانه در عمل چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنیم.

خودمان ارزش پیراهن تیم ملی را پایین آوردیم

شرافت درباره دلایل افزایش بی‌رویه قیمت بازیکنان نیز اظهار کرد: به نظرم علت‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد، اما بخش اصلی آن به فدراسیون و نحوه مدیریت آن بازمی‌گردد. فدراسیون باید در این موارد نظارت داشته باشد. تیم ملی برای همه ما از ارزش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و بازیکنی که به تیم ملی دعوت می‌شود باید از هر نظر الگو، نمونه و نفر اول باشد، اما متأسفانه با سیاست‌هایی که در پیش گرفته شده، تا حدودی ارزش پیراهن تیم ملی را خودمان پایین آوردیم.

یکی از دلایل افزایش قیمت دعوت بازیکنان به تیم ملی است

وی ادامه داد: امروز حدود ۷۰ تا ۸۰ تا از بازیکنان به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند و هر بازیکنی که با او مذاکره می‌کنیم، صرف اینکه به اردوی تیم ملی دعوت شده، رقم قرارداد خود را سه یا چهار برابر می‌کند؛ در حالی که در گذشته چنین شرایطی وجود نداشت. در زمان ولاسکو حتی تیم ملی «الف» و «ب» داشتیم و رقابت بسیار شدیدی در هر پست جریان داشت. برای مثال، سعید معروف پاسور اول تیم ملی بود و امیر حسینی، علیرضا بهبودی و مهدی مهدوی که هر کدام از مفاخر والیبال ایران هستند، برای قرار گرفتن در جایگاه دوم رقابت بسیار سنگینی با یکدیگر داشتند. همین رقابت باعث می‌شد بازیکنی که جایگاه خود را به دست می‌آورد، به راحتی آن را از دست ندهد. البته من درباره مسائل فنی تخصصی ندارم که اظهارنظر کنم، اما معتقدم دعوت مداوم بازیکنان مختلف به اردوهای تیم ملی، یکی از دلایل ایجاد این شرایط در بازار نقل‌وانتقالات است.

برای پست‌های تخصصی والیبال باید سقف مشخص کرد

شرافت در پاسخ به این سوال که آیا تعیین سقف قرارداد می‌تواند راهکار مناسبی برای کنترل بازار نقل و انتقالات باشد، گفت: من معتقد نیستم که باید سقف یا کف قرارداد تعیین شود، زیرا این موضوع خود می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد، اما باید سازوکاری تعریف شود. پیشنهادی که به مسئولان داده‌ایم این است که همانند والیبال دنیا، برای هر پست چارچوب مشخصی تعریف شود و برای هر پست سقف مشخصی در نظر بگیرند تا این بی‌نظمی و هرج‌ومرج کاهش پیدا کند.

وی تأکید کرد: تعدادی از باشگاه‌ها دولتی و صنعتی هستند و توان پرداخت این مبالغ را دارند، اما باشگاه‌های خصوصی چنین توانی ندارند. یکی از مزیت‌های والیبال، حضور همین باشگاه‌های خصوصی است که متأسفانه کمتر به آن توجه می‌شود. ما امسال قصد داریم به پنج یا شش بازیکن جوان میدان بدهیم، زیرا واقعاً پرداخت چنین مبالغی را منطقی نمی‌دانیم و به این موضوع هم افتخار می‌کنیم.

مدیرعامل باشگاه شهداب در ادامه افزود: اساس فعالیت باشگاه‌ها در همه جای دنیا بر مبنای درآمد، سود و زیان است و باشگاه نباید زیان‌ده باشد، اما در ایران باشگاه‌ها عمدتاً یا با حمایت اسپانسرها، یا اینکه مجموعه‌های دولتی یا بخش خصوصی علاقه‌مند به ورزش، اداره می‌شوند و ورزش عملاً درآمدی برای باشگاه‌ها ندارد. بنابراین نمی‌توان باشگاهی را مجبور کرد که بیش از مبلغ مشخصی هزینه نکند چرا که این موضوع کاملا در اختیار خود باشگاه‌هاست.

شرافت تصریح کرد: با این حال، صحبت من این است که با همین مبالغی که امروز برای برخی بازیکنان مطرح می‌کنند، می‌توانیم بازیکنان خارجی باکیفیت‌تری جذب کنیم یا حتی لژیونرها را با این مبالغ به ایران برگردانیم. امروز ارقام ۳۰، ۳۵ و حتی ۴۰ میلیارد تومانی مطرح می‌شود، در حالی که با همین مبالغ و با قیمت فعلی ارز، می‌توان کیفیت لیگ را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

تنها ۲۰ درصد افزایش بودجه داشتیم

وی درباره فعالیت شهداب در نقل‌وانتقالات نیز گفت: شهداب در پنج سال گذشته در فینال لیگ برتر حضور داشته است و از نظر بودجه نیز براساس اسناد و مدارک، در این سال‌ها معمولاً چهارمین یا پنجمین تیم لیگ بوده‌ایم. امسال نیز با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، با وجود افزایش حدود ۲۰ درصدی بودجه نسبت به فصل گذشته، احتمالاً از نظر بودجه پنجمین یا ششمین تیم لیگ خواهیم بود. با این وجود، به هواداران قول می‌دهیم که امسال نیز تیمی بسیار خوب و مدعی روانه مسابقات کنیم و تیمی باکیفیت و منسجم خواهیم داشت. تاکنون دو بازیکن خارجی جذب کرده‌ایم و احتمال دارد یک بازیکن خارجی دیگر نیز به تیم اضافه شود. سایر نفرات نیز از میان بازیکنان جوان و گزینه‌های مورد نظر کادر فنی انتخاب خواهند شد.