ستاره لیگ والیبال صربستان به شهداب پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام باشگاه شهداب یزد و پس از انجام مذاکرات، میلوتین_نجیچ دریافت‌کننده قدرتی ۳۰ ساله و ملی‌پوش سابق رده‌های پایه صربستان، با امضای قراردادی به تیم والیبال شهداب یزد پیوست تا ارزشمند ترین بازیکن (MVP) دو فصل گذشته لیگ والیبال صربستان دومین بازیکن خارجی نماینده پرافتخار شهر جهانی یزد در فصل 06-1405 باشد.



نِجیچ سابقه حضور در باشگاه‌های ستاره سرخ بلگراد، پارتیزان بلگراد، سن‌کانتن فرانسه، CSM کنستانتسا رومانی، السد قطر، اوکی نیش و رادنیشکی کراگویواتس را در کارنامه دارد و بیش از یک دهه در بالاترین سطح والیبال اروپا و رقابت‌های CEV به میدان رفته است.



این دریافت‌کننده قدرتی در طول دوران حرفه‌ای خود، سه عنوان قهرمانی لیگ برتر صربستان، سه قهرمانی جام حذفی صربستان و سه قهرمانی سوپرجام صربستان را همراه با ستاره سرخ بلگراد و رادنیشکی کراگویواتس کسب کرده است. وی همچنین با تیم ملی زیر ۲۱ سال صربستان، عنوان قهرمانی مسابقات بالکان را به دست آورده و اکنون با تجربه‌ای ارزشمند از والیبال اروپا، به جمع شهدابی‌ها اضافه شده است.