محمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها اظهار کرد: نسبت به هفته اول شرایط تیم بهتر شده بود و توانستیم امتیازهای بیشتری کسب کنیم. اگر در دو مسابقه‌ فرانسه و ژاپن که به ست پنجم کشیده شد پیروز می‌شدیم، جایگاه‌مان در جدول کاملاً متفاوت بود.

وی با اشاره به شرایط روحی بازیکنان گفت: به نظرم بچه‌ها هنوز به مرز کامل خودباوری نرسیده‌اند و شکست‌های هفته نخست از نظر روانی روی تیم تأثیر گذاشته بود. از طرفی، دو مسابقه ابتدایی هفته اول و دوم مقابل تیم‌های میزبان بازی کردیم و حمایت تماشاگران و امتیازات میزبانی، کار را برای ملی‌پوشان سخت‌تر کرده بود.

کارشناس والیبال با تأکید بر فشردگی مسابقات خاطرنشان کرد: ضمن اینکه فاصله زمانی بین بازی‌ها بسیار کم بود. بعد از دیدار با فرانسه، تنها حدود ۱۴ تا ۱۵ ساعت فرصت ریکاوری داشتیم؛ شرایطی که مشابه هفته اول و فاصله کوتاه بین بازی‌های برزیل و آمریکا بود. اگر بازیکنان فرصت استراحت بیشتری داشتند، قطعاً می‌توانستند نتایج بهتری کسب کنند.

ترکاشوند تصریح کرد: با وجود همه این شرایط، تیم نسبت به هفته اول باثبات‌تر شده و اعتمادبه‌نفس بیشتری بازی کرد. امیدوارم در هفته سوم با روحیه و شرایط بهتری وارد مسابقات شویم. هفته دوم واقعاً دشوار بود، چون تقریباً همه حریفان از تیم‌های قدرتمند بودند. ژاپن هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته، هنوز شکستی متحمل نشده و نشان داده که امسال برای حضور در جمع چهار تیم برتر برنامه‌ریزی کرده است.

ترکاشوند درباره ناکامی تیم ملی در تکمیل کامبک‌ها و شکست در ست پنجم اظهار کرد: دلایل مختلفی می‌تواند در این موضوع دخیل باشد. به‌ویژه در دیدار مقابل ژاپن که سومین بازی متوالی تیم بود، خستگی بازیکنان تأثیر زیادی داشت. از نظر روحی و روانی هم شرایط ایده‌آل نبود، چرا که دو مسابقه قبلی را واگذار کرده بودیم. با این حال، تیم توانست به بازی برگردد و کامبک خوبی داشته باشد، اما متأسفانه نتوانست آن را به پایان برساند.

وی ادامه داد: اگر مسابقات تیم را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که در امتیازات حساس، به‌خصوص از امتیاز ۱۸ و ۲۰ به بعد، اشتباهات فردی زیادی داشته‌ایم. این اشتباهات می‌تواند ناشی از کمبود اعتمادبه‌نفس، ترس از شکست یا فشار روانی باشد. بازیکنان دوست داشتند با کسب نتایج خوب، دل مردم را شاد کنند، به‌خصوص در شرایطی که کشور روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. همین فشار ذهنی گاهی باعث افت عملکرد و افزایش ترس از باخت می‌شود.

کارشناس والیبال همچنین با اشاره به کمبود بازی‌های تدارکاتی گفت: یکی دیگر از مشکلات مهم، نداشتن مسابقات تدارکاتی بود. این بازی‌ها هم به هماهنگی بیشتر تیم کمک می‌کند و هم باعث می‌شود کادر فنی شناخت بهتری از بازیکنان به دست بیاورد، اما متأسفانه چنین فرصتی در اختیار تیم ملی قرار نگرفت. علاوه بر این، بسیاری از بازیکنان چندین ماه از شرایط مسابقه دور بودند و همین موضوع نیز تأثیر منفی قابل توجهی بر عملکرد آنها گذاشت.

وی در واکنش به نبود بازیکن باتجربه و رهبر در تیم ملی گفت: مرتضی شریفی به عنوان کاپیتان تیم در بازی نخست روی نیمکت بود و این موضوع از نظر روحی می‌توانست روی او تأثیر بگذارد. او در سال‌های گذشته نقش پررنگی در تیم ملی داشت، اما به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته اتفاقات فصل گذشته و اشتباهی که در رقابت‌های جهانی رخ داد و منجر به از دست رفتن فرصت حضور تیم در جمع چهار تیم برتر شد را به طور کامل پشت سر بگذارد. این مسئله روی عملکرد او نیز تأثیر گذاشته و در مسابقات حساس نتوانسته آن کیفیت همیشگی را ارائه دهد.

وی با اشاره به نقاط ضعف فنی تیم ملی افزود: استرس موجود در تیم، اشتباهات پرتعداد در سرویس و برخی ناهماهنگی‌ها از جمله مشکلاتی بود که در عملکرد تیم دیده می‌شد. یکی از ضعف‌های اصلی ما سرویس بود و در کنار آن، دفاع تیمی نیز نسبت به سال‌های گذشته افت کرده است. هنوز به هماهنگی لازم و شرایط ایده‌آل در این بخش نرسیده‌ایم. اگر برخی ایرادها به‌ویژه در سرویس و دفاع تیمی برطرف می‌شد، به اعتقاد من می‌توانستیم تمام مسابقاتی را که به ست پنجم کشیده شد با پیروزی پشت سر بگذاریم. در آن صورت اکنون به جای سه برد، پنج پیروزی در کارنامه تیم ملی ثبت شده بود.

ترکاشوند درباره دیدارهای هفته سوم لیگ ملت‌ها اظهار کرد: به هر حال هر مسابقه سختی‌های خاص خودش را دارد و در لیگ ملت‌ها هیچ بازی آسانی وجود ندارد. هفته سوم، هفته پایانی مرحله مقدماتی است و دیگر هیچ تیمی فرصت اشتباه ندارد. اگر تا اینجا تیم‌ها اشتباهاتی داشته‌اند، آخرین فرصت برای جبران در همین هفته خواهد بود.

وی ادامه داد: همه حریفان قدرتمند هستند و هر مسابقه شرایط ویژه خودش را دارد، اما نکته امیدوارکننده این است که تیم ملی والیبال ایران هرچه جلوتر رفته، عملکرد بهتری از خود نشان داده است. در هفته‌های آخر شاهد بودیم که بازیکنان راحت‌تر بازی می‌کنند و فشار روانی روی آنها کمتر شده است. به همین دلیل فکر می‌کنم در هفته سوم بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

کارشناس والیبال با اشاره به شانس صعود تیم ملی گفت: در ورزش هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست. اگر بتوانیم در هفته سوم هر چهار مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم، با توجه به امتیازهایی که از شکست‌های پنج‌سته به دست آورده‌ایم، همچنان می‌توان به قرار گرفتن در جمع هفت تیم برتر و صعود امیدوار بود. هرچند این کار بسیار سخت است، اما دور از دسترس هم نیست. امیدوارم این اتفاق رقم بخورد، چون هم برای آینده والیبال ایران اتفاق بسیار خوبی خواهد بود و هم بازیکنان با توجه به سختی‌ها و مشقت‌هایی که در این مدت تحمل کرده‌اند، شایسته رسیدن به چنین موفقیتی هستند.