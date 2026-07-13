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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

آغاز ثبت نام دانشجویان بین الملل در دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی

آغاز ثبت نام دانشجویان بین الملل در دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی

فرایند جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با هدف ارتقای سطح آموزش، پژوهش و تعاملات بین‌المللی و در راستای فراهم‌سازی محیطی پویا، استاندارد و چندفرهنگی، از متقاضیان واجد شرایط از کشورهای مختلف برای تحصیل در این دانشگاه دعوت به ثبت‌نام می‌کند.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست پذیرش، به سایت دانشگاه مراجعه کنند.

کد مطلب 6886802
زهرا سیفی

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