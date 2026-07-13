به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با هدف ارتقای سطح آموزش، پژوهش و تعاملات بین‌المللی و در راستای فراهم‌سازی محیطی پویا، استاندارد و چندفرهنگی، از متقاضیان واجد شرایط از کشورهای مختلف برای تحصیل در این دانشگاه دعوت به ثبت‌نام می‌کند.



متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست پذیرش، به سایت دانشگاه مراجعه کنند.