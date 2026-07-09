کشف لاشه بز وحشی در منطقه امن گلستانک نوشهر؛ متخلفان گریختند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کیاحیرتی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در جریان گشت و کنترل مستمر در محدوده منطقه امن گلستانک، به فعالیت مشکوک دو نفر برخورد کردند.
وی افزود: محیطبانان پس از تعقیب افراد، موفق به کشف و ضبط لاشه یک رأس بز وحشی شدند، اما متخلفان با رها کردن لاشه و استفاده از عوارض طبیعی و صعبالعبور بودن منطقه، از محل گریختند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نوشهر با بیان اینکه پرونده این تخلف تشکیل شده است، تصریح کرد: اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متخلفان از طریق بررسی شواهد و هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه شکار و صید غیرمجاز تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و حیاتوحش منطقه محسوب میشود، از شهروندان و طبیعتدوستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیکترین اداره محیط زیست اطلاع دهند.
منطقه امن گلستانک از زیستگاههای مهم حیاتوحش در شهرستان نوشهر به شمار میرود و گونههایی همچون بز وحشی، شوکا، خرس قهوهای و پلنگ در آن زیست میکنند و به همین دلیل حفاظت از این منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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