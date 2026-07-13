برگزاری آیین بزرگداشت هفته عفاف و حجاب در بنیاد شهید و امور ایثارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا موسوی، جانشین فرمانده بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید، اظهار کرد: بسیج به معنای قیام برای خداست؛ همانطور که این نهاد انقلابی در تمام عرصهها از دوران دفاع مقدس تا فعالیتهای فرهنگی کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است، در حوزه عفاف و حجاب نیز با قدرت ورود کرده است.
وی با اشاره به توطئههای فرهنگی دشمن تصریح کرد: دشمن تلاش دارد جوانان ما را به سمت بیبند و باری سوق دهد؛ در این میان، وظیفه بسیج، بهویژه خواهران بسیجی، ورود هوشمندانه و تبیینی به این عرصه است. چادر بانوان نماد افتخار و مایه مباهات است و ما باید با اتکا به روشهای تبیینی و اخلاقی، نه صرفاً با اتکا به جریانهای رسانهای، قدمهای استواری برای رضای خدا برداریم.
جانشین فرمانده بسیج بنیاد شهید در پایان با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نزدیکی به قله، خاطرنشان کرد: ما در میانه نبرد با استکبار جهانی هستیم و انشاءالله این گام آخر را نیز با رسوایی دشمن و پیروزی ارزشهای اسلامی پشت سر خواهیم گذاشت.
حجتالاسلام والمسلمین کریمی، مشاور فرهنگی و دبیر شورای اقامه نماز حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با تأکید بر اهمیت نهاد خانواده گفت: بانوان شاغل در بنیاد شهید، نماد و الگوی یک زن مسلمان برای سایر نهادها هستند.
وی افزود: خانواده به مثابه اقیانوسی است که از چشمههای جوشان مدارس، دانشگاهها و جامعه تغذیه میشود. عفاف و حجاب، یکی از ارکان اصلی سلامت و اخلاق در خانواده است. قرآن کریم با معرفی الگوهای برتری همچون حضرت یوسف (ع) و حضرت مریم (س)، اهمیت این موضوع را به ما گوشزد میکند.
حجتالاسلام کریمی با تأکید بر اینکه عفاف و حجاب محدود به بانوان نیست، تصریح کرد: زن عفیف و مسلمان، شخصیتی شاخص و الگو در جامعه است که مورد احترام قرار میگیرد. باید توجه داشت که رعایت عفاف و حیا، وظیفهای دوجانبه است و آقایان نیز باید در این زمینه پیشگام باشند.
در بخش دیگری از این همایش، دکتر سعید عزیزی، مشاور و کارشناس سبک زندگی به سخنرانی پرداخت و مهارتهای حجاب و حیا، تربیت دینی با محوریت عفاف و تکنیکهای قدرت تصویرسازی در ترویج ارزشهای اسلامی را تبیین و بر ضرورت حرکتهای تبیینی و ارشادی در برابر جنگ نرم دشمن تأکید کرد.
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