دیدار رئیس سازمان حج و زیارت با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت امروز دوشنبه با حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، طرفین درباره آخرین روند برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های مرتبط با حوزه حج و زیارت و ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران ایرانی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل امور حجاج و زائرین، بر آمادگی وزارت امور خارجه برای حمایت و پیگیری مسائل کنسولی و دیپلماتیک مرتبط با زائران ایرانی تأکید کرد.