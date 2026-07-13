به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری آیین‌های تشییع در تهران، قم، مشهد، کربلا و نجف اظهار کرد: برآوردها حاکی از حضور ۴۱ تا ۴۳ میلیون نفر در مراسم پنج روزه تشییع بود که نشان‌دهنده حضور آگاهانه و باشکوه مردم است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با تبریک هفته فرهنگ مالیاتی گفت: از ۱۶ تا ۲۲ تیرماه به عنوان هفته فرهنگ مالیاتی نامگذاری شده و جا دارد از مؤدیان مالیاتی، فعالان اقتصادی و مجموعه‌هایی همچون اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون که در تحقق درآمدهای مالیاتی همراهی می‌کنند، قدردانی شود.

کریمدادی افزود: اگر مردم و فعالان اقتصادی در پرداخت به‌موقع مالیات نقش خود را به‌درستی ایفا نکنند، تحقق درآمدهای مالیاتی با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه زیرساخت‌های استان بیان کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد رسیده که یک درصد آن به حوزه سلامت، یک درصد به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، چهار درصد به عنوان مالیات به خزانه و چهار درصد نیز به عنوان عوارض به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری اختصاص می‌یابد.

رشد ۲۰ درصدی مالیات اختصاص‌یافته به سلامت

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل مالیات سلامت اختصاص یافت که در مقایسه با ۲۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سال ۱۴۰۳، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در حوزه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز این رقم از ۹۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۶۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسید که بیانگر رشد ۷۰ درصدی است.

کریمدادی با اشاره به توزیع عوارض میان شهرداری‌های استان گفت: در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۴۴ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها پرداخت شد که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۴۷۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و رشد ۳۹ درصدی داشت.

وی افزود: عوارض اختصاص‌یافته به دهیاری‌های استان نیز از ۱۸۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسید که ۳۹ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، سهم روستاهای فاقد دهیاری نیز از ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت که رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

پرداخت بیش از ۸۴ میلیارد تومان به حوزه عشایری

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار کرد: در حوزه عشایری نیز در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۱ میلیارد تومان به حساب اداره‌کل امور عشایری استان واریز شد که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۸۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی افزود: در حوزه توسعه ورزش همگانی نیز پرداختی‌ها از ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

کریمدادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ همچنین پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل عوارض ارزش افزوده پارک‌های علم و فناوری به این مجموعه‌ها بازگشت داده شد تا برای توسعه زیرساخت‌های پارک هزینه شود.

وی با اشاره به آثار ملموس درآمدهای مالیاتی در استان گفت: بخشی از ماشین‌آلات سنگین حوزه عشایری شامل تانکرهای آبرسانی، گریدر، لودر و بیل زنجیری از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده و ابتدای امسال ۱۴ دستگاه ماشین‌آلات سنگین با حضور استاندار رونمایی و میان شهرستان‌ها توزیع شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: بوستان الهیه در بلوار الهیه بیرجند، بوستان شهید احمدی روشن در مهرشهر، بوستان نهج‌البلاغه و مجتمع بین‌راهی نیمبلوک از جمله طرح‌هایی هستند که بخشی از اعتبارات آنها از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده است.

وی گفت: مجتمع بین‌راهی نیمبلوک با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری رسید که ۱۰ میلیارد تومان آن از محل ارزش افزوده تأمین شد.

کریمدادی افزود: احداث بلوارها، میادین، زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن، آسفالت معابر و اجرای آیلندها نیز از دیگر حوزه‌هایی است که درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در آنها هزینه می‌شود.

توزیع بیش از ۱۳۶۵ میلیارد تومان عوارض در سال ۱۴۰۴

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ قریب به یک‌هزار میلیارد تومان عوارض توزیع شد و در سال ۱۴۰۴ این رقم به یک‌هزار و ۳۶۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید که رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت ۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در حوزه مالیات سلامت پرداخت شده که در مقایسه با ۵۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مدت مشابه سال قبل، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در سه ماهه نخست امسال ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توزیع شد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود و رشد ۲۰۸ درصدی را نشان می‌دهد.

کریمدادی افزود: پرداختی به شهرداری‌ها از ۹۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۷۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در مدت مشابه امسال رسیده که ۸۰ درصد رشد داشته است.

وی گفت: سهم دهیاری‌ها نیز از ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به ۹۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، سهم روستاهای فاقد دهیاری از چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و سهم مناطق عشایری از ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار کرد: مجموع عوارض توزیع‌شده در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری، مناطق عشایری، ورزش همگانی و پارک‌های علم و فناوری ۳۷۶ میلیارد تومان بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۰۹ میلیارد تومان بود و رشد ۷۹ درصدی داشته است.

مالیات ۸۷ درصد مؤدیان استان صفر است

کریمدادی با اشاره به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: قانون این اختیار را به سازمان امور مالیاتی داده تا بخشی از مؤدیان را از انجام برخی تکالیف مالیاتی معاف کند.

وی افزود: ۹۷ درصد مؤدیان حقیقی خراسان جنوبی مشمول استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ شدند که از این تعداد، مالیات ۹۳.۹ درصد صفر بوده است.

به گفته وی، در مجموع اظهارنامه‌ها و فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰، مالیات ۸۷ درصد مؤدیان استان صفر بوده و تنها سه درصد مؤدیان اظهارنامه ارائه داده و مشمول رسیدگی شده‌اند.

تأمین اعتبار ۱۱ پروژه از محل نشان‌دار کردن مالیات‌ها

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از سال ۱۴۰۳ گفت: این طرح برای نخستین بار در تاریخ مالیات‌ستانی کشور اجرا شد و بر اساس آن مؤدیان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را در پروژه‌های مشخص انتخاب کنند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۶ طرح و پروژه در خراسان جنوبی برای نشان‌دار کردن مالیات‌ها تعیین شد که ۱۹۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت.

کریمدادی ادامه داد: با همراهی مؤدیان مالیاتی ۱۰۴ میلیارد تومان، معادل ۵۴ درصد اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها تأمین و ۱۱ پروژه نیز به صورت صد درصدی تأمین اعتبار شد.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۷ پروژه در حوزه‌های آب، کشاورزی، محیط زیست، فرهنگ، گردشگری، ورزش، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، انرژی، حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی و دیگر بخش‌ها برای استان تعیین شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: اعتبار مورد نیاز این ۲۷ پروژه ۴۰۸ میلیارد تومان بود که ۱۴۰ میلیارد تومان آن توسط مؤدیان استان تأمین شد.

انتقال ۱۰۶ پرونده مالیاتی به خراسان جنوبی

کریمدادی با اشاره به فعالیت شرکت‌ها و پیمانکاران غیربومی در خراسان جنوبی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی استانی معدنی است و بسیاری از پیمانکاران و فعالان اقتصادی از استان‌های دیگر در این منطقه فعالیت دارند و از زیرساخت‌ها و منابع استان استفاده می‌کنند.

وی افزود: با تأکید استاندار خراسان جنوبی، انتقال پرونده‌های مالیاتی و حساب‌های بانکی این مؤدیان به استان در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۱۹۴ مؤدی پرونده مالیاتی شناسایی شده که با انتقال ۱۰۶ پرونده موافقت، با انتقال ۳۹ پرونده مخالفت شده و ۴۹ پرونده نیز در انتظار پاسخ است.

وی ادامه داد: از محل پرونده‌های مالیاتی منتقل‌شده تاکنون ۳۵۱ میلیارد تومان وصولی برای استان داشته‌ایم.

کریمدادی افزود: همچنین برخی مؤدیان در خراسان جنوبی فعالیت دارند اما مدعی هستند بخش عمده فعالیت آنها در استان‌های دیگر انجام می‌شود که با همکاری دستگاه‌های اجرایی این مؤدیان نیز شناسایی و سهم مالیاتی استان مطالبه شده است.

وی گفت: از محل دریافت سهم مالیاتی استان از این مؤدیان، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شده و در مجموع از محل انتقال پرونده‌های مالیاتی و مطالبه سهم استان، بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای خراسان جنوبی درآمد ایجاد شده است.

استرداد بیش از ۲۲۶ میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۴

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به موضوع استرداد مالیاتی گفت: همان‌گونه که سازمان امور مالیاتی بر وصول حقوق دولت و رعایت عدالت مالیاتی تأکید دارد، در صورت اضافه‌پرداخت مؤدی نیز موظف به بازگرداندن مالیات اضافی است.

وی افزود: میزان استرداد مالیاتی در سال ۱۴۰۲، ۷۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود که در سال ۱۴۰۳ به ۱۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۲۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

کریمدادی گفت: در سه ماهه ابتدای امسال نیز ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان استرداد مالیاتی انجام شده است.

وی افزود: استرداد به‌موقع مالیات علاوه بر اعتمادسازی میان مؤدیان، می‌تواند به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان کمک کند.

۳۴۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی استان

کریمدادی با بیان اینکه خراسان جنوبی از استان‌های کم‌برخوردار کشور محسوب می‌شود، گفت: قانون برای فعالان اقتصادی این استان معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی متعددی پیش‌بینی کرده است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی برای مؤدیان استان لحاظ شد که این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود دو هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ به سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: این مشوق‌ها با هدف جذب سرمایه و توسعه سرمایه‌گذاری در استان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: برای واحدهای تولیدی، معدنی و مراکز خدمات گردشگری تسهیلات و معافیت‌هایی پیش‌بینی شده که میزان معافیت این بخش در عملکرد سال ۱۴۰۱، ۳۷۷ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲، ۲۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۳ حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

صدور ۴.۸ میلیون صورتحساب الکترونیکی در استان

کریمدادی با اشاره به اجرای سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در بستر سامانه مؤدیان خراسان جنوبی صادر شده است.

وی افزود: صدور صورتحساب الکترونیکی گامی مهم در مسیر شفافیت اقتصادی، رعایت عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی استان محقق شد و در سه ماهه ابتدای امسال نیز تاکنون ۵۱ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده است.

وی همچنین به مشوق‌های قانونی از جمله بند «خ» ماده ۲۰ و ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۴ قانون حمایت از معلولان اشاره کرد و گفت: مؤدیان می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در تکمیل پروژه‌های سرمایه‌ای مشارکت کرده و از اعتبار یا هزینه قابل قبول مالیاتی بهره‌مند شوند.

کریمدادی به مقابله با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: دو مسیر برای دریافت گزارش‌های مردمی در سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی شده است که یکی سامانه سوت‌زنی در سایت سازمان امور مالیاتی است.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده مصادیق فرار مالیاتی می‌توانند اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند و هویت گزارش‌دهندگان کاملاً محرمانه خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: گزارش‌ها پس از ثبت، برای بررسی به استان مربوطه ارجاع و توسط گروه‌های تخصصی بررسی می‌شود و چنانچه گزارش منجر به صدور برگ تشخیص یا مطالبه مالیات شود، برای گزارش‌دهنده پاداش در نظر گرفته خواهد شد.