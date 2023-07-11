۶۰ میلیارد تومان جرائم مالیاتی در خراسان جنوبی بخشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در شرایط تحریم‌های اقتصادی بحث مالیاتی یکی از درآمدهای پایدار دولت است که با همکاری مؤدیان مالیاتی تأمین می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان کرد: امروزه در اکثر کشورهای دنیا بخش عمده‌ای از درآمد دولت‌های را تشکیل می‌دهد که یکی از درآمدهای پاک محسوب می‌شود تا دولت‌ها نسبت به توزیع عادلانه درآمدها اقدام کنند.

مالیات راهکاری برای توسعه عادلانه ثروت

کریمدادی ادامه داد: دولت‌ها با وضع درآمدها می‌توانند در راستای رشد و ترقی جامعه را نیز به وجود آورد که بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه تدوین یک برنامه مالیاتی مطلوب پیش نیاز توسعه پایدار هر جامعه است، گفت: از این جهت ترویج فرهنگ مالیاتی و معرفی مزایای مالیات در جامعه از اهمیت بسیار فوق العاده ای برخوردار است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه سیاست ما تعامل حدأکثری با اصناف، کسبه و فعالان اقتصادی است، بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ هزار و ۴۱۷ میلیارد تومان مالیات در خراسان جنوبی وصول کردیم.

وصول ۳۴۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مالیات

کریمدادی با تقدیر از همراهی واحدهای تولیدی و کسبه و بازاریان در حوزه مالیات، اظهار کرد: در سه ماه سال جاری ۳۴۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وصولی از محل مالیات داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه ۹۳ درصد از درآمدهای استان از محل مالیات تأمین می‌شود، یادآور شد: از محل یک درصد از مالیات سلامت در سال گذشته ۱۲۵ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان و ۲۷۵ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری و … واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: از این مبلغ ۱۵۵ میلیارد مربوط به شهرداری‌ها بوده است که پروژه‌های متعددی از این محل تعریف شده است.

۱۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شد

کریمدادی یادآور شد: در سه ماه سال جاری نیز مبلغ ۱۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری واریز شد که ۲۵۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی با بیان اینکه از این مبلغ ۲۶ میلیارد تومان سهم شهرداری بیرجند بوده است، بوده است، گفت: طی سه ماه سال جاری حدود ۶۰ میلیارد تومان بخشودگی جرایم مالیاتی در خراسان جنوبی داشته ایم.