به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه رشته‌های نوین ورزش‌های آبی و با هدف برنامه‌ریزی برای گسترش واترپلو ساحلی در کشور، محسن رضوانی، رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی با صدور حکمی، عمادالدین همتی را به عنوان سرپرست کمیته واترپلو ساحلی فدراسیون منصوب کرد.

در این حکم بر تدوین برنامه‌های راهبردی برای توسعه واترپلو ساحلی، ایجاد بسترهای مناسب برای استعدادیابی، برگزاری مسابقات و رویدادهای داخلی، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و مربیان، تعامل مستمر با هیئت‌های استانی و برنامه‌ریزی برای حضور مؤثر در رقابت‌های بین‌المللی تأکید شده است.

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی با آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید کمیته واترپلو ساحلی، ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، استفاده از دانش و تجربیات متخصصان این رشته و همکاری هیئت‌های استانی، زمینه توسعه واترپلو ساحلی در سراسر کشور فراهم شده و ایران بتواند جایگاه شایسته‌ای در عرصه‌های منطقه‌ای، آسیایی و جهانی این رشته به دست آورد.

واترپلو ساحلی به عنوان یکی از رشته‌های نوظهور و جذاب ورزش‌های آبی، طی سال‌های اخیر مورد توجه فدراسیون جهانی قرار گرفته و توسعه آن می‌تواند ضمن افزایش مشارکت ورزشکاران، فرصت‌های جدیدی برای استعدادیابی، برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی و ارتقای جایگاه ورزش‌های آبی کشور فراهم کند.