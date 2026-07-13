به گزارش خبرگزاری مهر دومین جلسه کارگروه مقابله با اخلال در روند نظام اقتصادی روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان البرز برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر شجاعی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز البرز، مهندس مدیرروستا مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری البرز، دکتر محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، مهندس کوروش مرادی معاون بازرسی و نظارت صمت البرز و جمعی از اعضای کارگروه برگزار شد.

در این نشست، کوروش مرادی معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت البرز گزارشی از عملکرد حوزه بازرسی و نظارت بر بازار استان از ابتدای فروردین‌ماه تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ ارائه کرد.

انجام بیش از ۱۱ هزار بازرسی از واحدهای اقتصادی البرز

مرادی با اشاره به استمرار برنامه‌های نظارتی صمت البرز اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ هزار و ۵۱۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و اقتصادی استان انجام شده است.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۲ هزار و ۷۶۶ پرونده تخلفاتی تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۳ درصدی داشته است.

برخورد با تخلفات اقتصادی و پرونده‌های قاچاق

معاون بازرسی و نظارت صمت البرز با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با تخلفات اقتصادی گفت: در این مدت ۶۲ پرونده مرتبط با قاچاق کالا تشکیل شده و ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی تأکید کرد: برخورد با تخلفات سازمان‌یافته، قاچاق کالا و مواردی که موجب اخلال در روند طبیعی بازار می‌شود، با جدیت در دستور کار بازرسان صمت استان قرار دارد.

نظارت ویژه بر زنجیره آرد و نان

وی همچنین از تشکیل ۵۹۲ پرونده در حوزه آرد و نان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت این بخش در معیشت مردم، نظارت بر واحدهای مرتبط با زنجیره تولید و عرضه نان به صورت ویژه دنبال می‌شود.

گرانفروشی؛ بیشترین عنوان تخلف ثبت شده

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت البرز با اشاره به مهم‌ترین عناوین تخلفات شناسایی شده اظهار کرد: بیشترین تخلفات ثبت شده مربوط به گرانفروشی با یک هزار و ۳۰۷ مورد، عدم درج قیمت با ۶۷۳ مورد و کم‌فروشی با ۲۹۲ مورد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بازرسی‌های مستمر، برخورد قانونی با متخلفان و همکاری دستگاه‌های نظارتی، نقش مهمی در ایجاد ثبات، شفافیت و آرامش در بازار دارد.

مرادی در پایان تأکید کرد: مجموعه بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت البرز با بهره‌گیری از ظرفیت بازرسان، همکاری دستگاه‌های مرتبط و دریافت گزارش‌های مردمی، روند پایش بازار را با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند ادامه خواهد داشت.